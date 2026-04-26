◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）

巨人が井上温大投手の快投で連勝を飾り、２カード連続勝ち越しを決めて貯金を今季最多の４とした。

顔面にフリー打撃の打球を受けた泉口に加え、この日は石塚が下半身コンディション不良で登録抹消。アクシデントが相次ぐ中、若手の奮闘で主導権を握った。

相手先発の石田裕に対し、２回２死から前日プロ１号を放った平山が二塁打。ドラフト５位・小浜の二塁内野安打の間に本塁を陥れ、１点を先行した。

４回には３番に抜てきされた佐々木の二塁打から１死二塁とし、岸田が左前適時打。佐々木が快速を飛ばして本塁へヘッドスライディングで生還し、勝利への機運を高めた。

試合前までＤｅＮＡ戦５勝１敗、ハマスタでは２勝０敗の井上は、相性の良さを味方に好投。「上がってきている」と好調を実感していた通り、３回まで完全、５回まで１安打、打者１５人で封じる完璧な投球を見せた。

６回に門脇の悪送球が絡んでピンチを招き、三森の適時打で１点差とされたが、なお１死一、二塁で佐野、ビシエドを打ち取ってほえた。６回３安打１失点（自責０）で防御率は１．９０に。左のエース候補が、得意の舞台で本来の力を発揮した。

巨人は８回に２番手の坂本を攻め、ダルベックの犠飛と小浜の押し出しでリードを３点に広げた。７回以降はリリーフ陣がつないで逃げ切り。井上は４月５日の同カード以来の今季２勝目を挙げ、ＤｅＮＡ戦６連勝、ハマスタではデビュー以来３連勝とした。