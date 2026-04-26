◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 4-1 DeNA(26日、横浜スタジアム)

1勝1敗で迎えたDeNAとの3戦目に勝利した巨人。これで今季5カード目となる、カード勝ち越しとなりました。

先発マウンドにあがったのは今季4先発目となる井上温大投手。3回までDeNA打線を相手にパーフェクト投球を披露します。

好投を援護したい巨人打線は2回、若手が奮起。対する先発・石田裕太郎投手の前に併殺打などで2アウト走者なしに追い込まれるも、前日にプロ初HRを放っていた平山功太選手が2塁打でチャンスメイクします。ここで打席に向かったのは前日プロ初打点をあげていた小濱佑斗選手。俊足生かした先制タイムリーとなる内野安打を放ちました。さらに4回には1アウト2塁から岸田行倫選手がタイムリー。リードを2点に広げます。

援護をもらいながら、5回まで無失点の好投を見せていた井上投手。しかし6回には先頭にヒットを浴び、続くゴロの間に1アウト2塁のピンチ。後続はサード方向への打ち取った当たりとするも、門脇誠選手のエラーが絡んで1アウト1、3塁とピンチを拡大しました。ここでタイムリーを浴び1失点。この回を投げ終えて降板となりました。

それでも1点差で迎えた8回には巨人打線が好機をつかみます。DeNAの3番手・坂本裕哉投手をとらえ、ヒットと四球、相手のエラーなどで無死満塁の好機。ここでダルベック選手が犠牲フライを決め、2アウト満塁の場面では小濱選手も押し出し四球を勝ち取るなど、3点リードとしました。

以降は大勢投手、ライデル・マルティネス投手が無失点に抑えゲームセット。投手陣の好投もあり2連勝としました。

この日今季初昇格となった吉川尚輝選手も8回の代打から出場。快音とはならなかったものの、軽快な守備も見せました。