◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 4-1 DeNA(26日、横浜スタジアム)

DeNAが巨人に2連敗を喫し、今季5カード目の負け越しとなりました。

先発マウンドにあがったのは、これで5先発目となる石田裕太郎投手。初回には先頭打者で迎えたキャベッジ選手から空振り三振を奪うなど、三者凡退の立ち上がりとします。しかし2回には2アウト走者なしから連打を浴び1失点。4回にも1アウト2塁のピンチから岸田行倫選手のタイムリーを浴び、2失点目としました。

援護したいDeNA打線でしたが、対する巨人の先発・井上温大投手を前に5回まで無得点。それでも6回には先頭・蝦名達夫選手のヒットや相手のエラーの間に1アウト1、3塁の好機をつかみ、三森大貴選手のタイムリーで1点差に迫りました。

しかし8回、3番手の坂本裕哉投手が乱調。先頭にヒットを浴びると、自身の悪送球や四球で無死満塁のピンチを迎えました。ここでダルベック選手の犠牲フライを浴び1失点。2アウトまで追い込むも、痛恨の押し出し四球で3点ビハインドとしました。

以降は、巨人の鉄壁リリーフ陣の前に反撃ならずゲームセット。2連敗となりました。