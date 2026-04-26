2人組女性ユニット、めり〜ぽっぴんの公式Xが25日に更新され、メンバーのやまだなみと米倉みゆがそれぞれ結婚したと発表された。

めり〜ぽっぴんは、サウナの熱波師として活動するやまだと米倉のユニットで、チェキ会などのイベントを開催している。公式Xは25日、「大切なファンの皆様へ」と題したメッセージを公開。「この度やまだなみ、米倉みゆはそれぞれ入籍いたしましたことをご報告させて頂きます」と両メンバーの結婚を報告した。「この3年間、皆様の支えがあったからこそ活動を続けてこられました」と振り返り、「皆様からいただいた沢山の愛情は、私たちにとって一生の宝物です」とファンに感謝を述べた。「こうして二人揃って幸せな節目を迎えられることを心から感謝しています」として、「これからも感謝の気持ちを忘れず、一歩ずつ歩んでまいります」とつづっている。

現役ユニットのメンバーらがW結婚という前代未聞の発表に、ネット上で、「普通にびっくりや！」「2人同時とはこれは素晴らしいですね」「2人揃ってだなんてファンからしたら嬉しい報告だなぁ…」と反響が広がっている。