「ユニバーサルツーリズム」に取り組む富士見高原スキー場＝3月14日、長野県富士見町

長野県で、誰もが気兼ねなく出かけられる「ユニバーサルツーリズム」が広がっている。山や湖などアウトドアを満喫する旅は、障害者や高齢者にとってハードルが高い面もあるが、事業者がスキーや登山、スタンドアップパドルボード（SUP）などのサポート付きプログラムを企画。構想を提唱する長野県は「旅に行きたい気持ちを諦めずに済むよう環境を整える」と意気込む。（共同通信＝川村隆真）

長野県富士見町の「富士見高原スキー場」では3月中旬、東京都から訪れた工藤登志子さん（41）がスキー板といすが合体した専用機器「デュアルスキー」でゲレンデ滑走を楽しんだ。座った姿勢の利用者をハーネスで固定。背中側のハンドルを専門資格を持つスキーヤーが操縦する仕組みだ。

工藤さんは進行性の病気で約10年前から車いす生活となり、スキーは約20年ぶり。快晴で南アルプスを見渡せる中「まさかスキーができるとは思わなかった。景色もきれい」と笑顔を見せた。

頸椎などに障害がある場合を除いて誰でも利用でき、2時間2万6千円。操縦した同スキー場のスキースクール校長窪田英彦さん（52）は「さまざまな境遇の人にスノースポーツを体験してほしい」と話す。子どもや外国人観光客にも人気だ。

介護保険外サービスの充実を図る「ユニバーサル・サポートすわ」（長野県茅野市）は、温泉での入浴介助を提供。看護師や介護福祉士らが湯船まで付き添い体を支える。牛山玲子代表（63）は「観光客だけでなく、地元の人にも楽しんでもらいたい」と語る。

長野県は、アウトドア用車いすといった専用機器を導入する事業者を財政支援。2022年度からは財源として企業版ふるさと納税の寄付募集を始めた。さらに信州大（同県松本市）や慶応大と協力した人材育成や、機運醸成のセミナー開催に当たる。担当者は「大自然を生かしたユニバーサルツーリズムを展開していく」と力を込めた。

スキー板といすが合体した「デュアルスキー」を楽しむ客ら＝3月14日、長野県富士見町