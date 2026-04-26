G2マイラーズカップ

中央競馬のG2・マイラーズカップ（芝1600メートル）が26日、京都競馬場で行われ、武豊騎手騎乗の1番人気アドマイヤズーム（牡4、友道）が勝利し、6月7日に行われるG1・安田記念（東京芝1600メートル）の優先出走権を獲得した。フジテレビ系で中継されたが、レース後に表示された“ある文言”に競馬ファンが困惑していた。

2歳王者が復活した。初コンビとなった武を背にした始動戦。好スタートを決めると2番手からレースを進めた。逃げ馬を見つつ、残り200メートルで先頭に立つと、後続を振り切り、ゴール板を駆け抜けた。

中継したフジテレビ系はアドマイヤズームが優勝すると、画面左上に「G1馬アドマイヤズームが復権！武豊騎手マイラーズC32年ぶりV」というテロップを映した。視聴者は「32年ぶり」という文字列に衝撃を受けたようで、X上には競馬ファンから様々なコメントが書き込まれた。

「マイラーズカップ32年ぶりの勝利なのか。なんかおかしい」

「32年ぶり同一重賞制覇は草」

「32年ぶり…………？？？？？？？？」

「やはり武豊は競馬星人やなぁ」

「脳がバグる文だな」

なお武豊は1994年ノースフライト以来、32年ぶりの同レース制覇となった。アドマイヤズームは父モーリス、母ダイワズーム（母の父ハーツクライ）の血統。2024年G1・朝日杯FS以来の勝利となった。



（THE ANSWER編集部）