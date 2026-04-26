前澤杯 MAEZAWA CUP 2026 最終日

国内男子ゴルフツアーの前澤杯 MAEZAWA CUP 2026 最終日が26日、千葉のMZ・GC（6652ヤード、パー72）で開催された。昨年、実業家の前澤友作氏が創設した大会で、女子の青木瀬令奈（リシャール・ミル）、清本美波（ジェイテクト）、横山翔亜（フリー）も出場。77位で出た青木は2バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの73で回って通算1アンダーとし、76位で終えた。同ツアーに出場した歴代女子選手では初のアンダーでのフィニッシュ。だが、青木は「もう少しやれた」と言い、学んだことを次週以降の国内女子ツアーで生かすことを誓った。なお、清本は通算10オーバーで92位、横山は通算13オーバーで95位（最下位）だった。

最終9番パー4。青木はグリーン手前のラフに埋まった第3打のボールを打ち込み、20ヤード先のピンに寄せた。「ナイス！」「さすが」の歓声が響く中でタップインのパー。通算1アンダーで4日間を終え、安堵の表情で同組の竹安俊也、勝俣陵、キャディーを務めてくれた成田美寿々とハグをかわした。

「（9番の第2打は）振り切れなくてミスをして、美寿々から『お疲れですね』と言われました（笑）。最後、アプローチが入りそうになりましたが、あまりアンダーは意識していませんでした。今は『もっと、やれたな』『もっと、盛り上げられたのに』という悔しさもあります」

今季の国内女子ツアーでの自身のドライバー平均飛距離は215.33ヤードで89位。だが、今大会は昨年大会と同じ6652ヤードながら、パー70を72に変更して開催された。昨今、この条件以上の女子ツアー大会も珍しくなく、青木は「60台を出したい思いはありました。ただ、普段はできないコース（前澤氏のプライベートコース）で、傾斜のきついグリーンの難しさは感じました」と実感を込めた。

一方で「プレーの速さや男子プロの鈍感力は学びになりました」と言った。理由は、女子ツアーでは、同組の選手がプレーを終えて次のホールに向かうことや、パットの時に対角線上にカメラマンがいることを嫌がることが多いからだという。

「今回、一緒に回ったプロに聞くと『全く気にならない』と言うんですよ。それだけ自分のプレーに集中しているということですよね」

その上で「大会関係者の方々が温かくて、すごいスーパーカーがたくさん展示されていて、ラウンドガールの方々も頑張っていて、『来年も出たい』と思いました」とアピールした。そして、昨年大会に出場の菅沼菜々が、翌週の女子ツアー・パナソニックオープンレディースで優勝を飾ったことに言及。次週は昨年のパナソニックオープンレディースと同じ千葉・浜野GC開催で、大会名はNTTドコモビジネスレディスに変更。青木は「私も菅沼菜々のようにいい成績で終えたいです。それが前澤杯に出させていただいた恩返しになるので」と言い、前を見据えた。

＜国内男子ツアーに出場した女子選手＞

日本人選手では、2005年シーズンのアジア・ジャパン沖縄オープン（パー71）に出場した宮里藍が先駆けで、初日80、第2日78の通算16オーバーで予選落ちだった。以降、4日間プレーしたのは、予選落ちのない昨年と今年の前澤杯に出場した計5選手のみ。1ラウンドでのベストスコアは、昨年の前澤杯（パー70）で菅沼菜々が初日に、寺西飛香留が初日と第2日に記録した70のイーブンパーだった。しかし、青木瀬令奈が今回の前澤杯（パー72）で初日と第2日の両日とも70の1アンダーをマーク。菅沼と寺西の記録を更新した。なお、昨年大会の最終成績は菅沼が通算7オーバーで89位、寺西は通算8オーバーで91位だった。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）