40・50代の垢抜け♡【ZARA】デザインで差がつく「今っぽブルーシャツ」

シャツ一枚でも心地よく過ごせる時季が到来。人と差がつくシャツコーデを楽しむなら【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。今季は、トレンドとしても注目されているアイシーなブルーが狙い目です。その中から今回は、パッと垢抜けるデザインが魅力のブルーシャツを紹介します。春コーデの一軍として活躍してくれるはず。

コーデが一気に春めく刺繍入りシャツ

【ZARA】「フラワー柄ストライプシャツ」\6,290（税込）

爽やかな雰囲気を醸し出すブルーのストライプシャツ。フラワー柄の刺繍がアクセントになり、シャツコーデに新鮮な表情を与えてくれます。きちんと見えしながら、ひじが隠れる袖丈が程よい抜け感も演出。バックスタイルにはギャザーが施されており、後ろ姿もサマになりそう。きれいめのパンツと合わせた通勤コーデや、休日にはジーンズでカジュアルに落とし込むのもおすすめです。

爽やかに垢抜けるVネックシャツ

【ZARA】「サファリ ポプリンシャツ」\5,990（税込）

カジュアルなサファリシャツも、ライトブルーなら軽快で爽やかな印象に。着こなしにメリハリをつけるウエストのリボンやゴールドカラーのボタンが、女性らしいポイント。シャープなVネックデザインも、顔まわりをすっきり見せてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M