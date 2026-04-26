アクセサリーや雑貨を手掛けるフラワーリングの「ドラえもん」をモチーフにした「I'm Doraemonシリーズ」に、クローバーデザインの新作コレクションが登場。4月21日（火）からオンラインストアで販売が始まっている。全国各地のポップアップストアでも順次販売される。

I'm Doraemonシリーズに、ドラえもんの春らしいクローバーデザインの新作が登場！

今回は、四つ葉のクローバーをテーマに、メッシュ素材のトートバッグやポシェットをはじめ、グリッターやクリア素材を取り入れたキーホルダー・ミラーなど、爽やかなカラーリングと軽やかな素材感で春夏シーズンに向けたアイテムがラインアップしている。

「ゆらゆらアクリルキーホルダー」（全3種・各990円）は、真ん中でゆらゆら揺れるドラえもんがポイントのクローバー型キーホルダーで、「グリッター缶ミラー」（全3種・各1100円）は、春を楽しむドラえもんとドラミがデザインされている。

「ゆらゆらアクリルキーホルダー」（全3種・各990円）

「グリッター缶ミラー」（全3種・各1100円）

四つ葉のクローバーに色々な表情のキャラクターが描かれた「クリアラバーコースター（ブラインド）」（全6種・各770円）は、開けるまで何の絵柄か分からないブラインド仕様で、6種まとめたコンプリートBOX（4620円）もある。「メッシュトートバッグ」（1種・2860円）は、グリーンの刺繍がポイントとなっている。

「クリアラバーコースター（ブラインド）」（全6種・各770円）

「メッシュトートバッグ」（1種・2860円）

ドラえもんとドラミの後ろ姿がデザインされたワッペン付きの「マルチポシェット」（全2種・各2750円）や、「ジャガードハンドタオル」（全2種・各990円）、グリーンとブルーの「コードホルダー2個セット」（1種・1045円）、クローバーを持ったキャラクターが描かれた「クリアステッカー」（全3種・各385円）も登場している。

「マルチポシェット」（全2種・各2750円）

「ジャガードハンドタオル」（全2種・各990円）

「コードホルダー2個セット」（1種・1045円）

「クリアステッカー」（全3種・各385円）

キャラクターがプリントされた「ジッパーバッグセット」（SとL各10枚入り・660円）や「スタッキングカップ」（1種・990円）も販売。好きな柄だけはがして使えるマスキングテープ素材のロール型シール「カラカラペリッテ」（全5種・各770円）は、色々なポーズのキャラクターが楽しめる。

「ジッパーバッグセット」（SとL各10枚入り・660円）

「スタッキングカップ」（1種・990円）

「カラカラペリッテ」（全5種・各770円）

「カラカラペリッテ」（全5種・各770円）

ポップアップストアは全国12会場で順次開催予定。現在、大丸京都店 1階 高倉側特設会場、浦和PARCO 1階 センタースペース特設会場、アミュエスト（福岡県福岡市）1F POPUP STAGE、TSUTAYA BOOKSTORE 則武新町（愛知県名古屋市）イオンモール内イベントスペース（サウスコート）で開催中。4月29日（水）からは大丸梅田店 1階 エスカレーター横 イベントスペースで販売する。会場ごとのノベルティプレゼントも実施される。価格はすべて税込み。

〈ノベルティ〉大丸京都店・浦和PARCO・アミュエスト・TSUTAYA BOOK STORE則武新町・大丸梅田店・ニュウマン新宿・静岡パルシェ・PARCO_ya上野