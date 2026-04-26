女優の宮澤寿梨が25日、自身のインスタグラムで同日に誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】「生ダラ」時代は小学生 ワンちゃん抱っこで迎えた誕生日

1980年生まれの宮澤は90年代に放送された日本テレビ系「とんねるずの生でダラダラいかせて」内で結成された、ねずみっ子クラブとしてデビュー。当時のメンバーには元メジャーリーガー・和田毅氏の妻で元タレント・仲根かすみさんらがいた。井上恵美子とは2024年にユニット「じゅりえみ」を32年ぶりに再結成している。



「本日、またひとつ歳を重ねました！」と伝え、宮澤は2匹の犬を抱いてほほ笑む姿をアップ。「毎日を大切に、私らしく全力で駆け抜けていきたいです!! 支えてくださる皆さまへの感謝を忘れずに。 いつも本当にありがとう。」の言葉を記した。



ねずみっ子クラブ以降もテレビ朝日系「星獣戦隊ギンガマン」(98～99年)でギンガピンク(サヤ役)を演じたほか、2001年には映画「くノ一忍法伝魔物の館～⼥淫兄妹抄～」では主演を務めた。また、24年には舞台「死してなお、お母さんの…」にゲスト出演している。



「これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた宮澤。添えたハッシュタグでも「#皆さんに感謝 #これからもよろしく」と思いを伝える。誕生日を祝福する声とともに、ファンからは「ギンガマンから変わらず美女過ぎます」「花のアースはいつまでも美しく」と戦隊時代の花属性の技にかけたコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）