◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）＝１着馬に安田記念優先出走権

京都の開幕週を飾るマイル重賞は１８頭で争われ、先頭でレースを進めた１３番人気のショウナンアデイブ（牡７歳、栗東・高野友和厩舎、父ディープインパクト）は最後まで食い下がり４着に粘った。

今年は京都金杯、小倉大賞典と連続３着。あと一歩が続いていた。３４戦目と豊富なキャリアで臨んだが、タイトルにはまたも届かず。２０年セレクトセール１歳で５億１０００万円の値がついており、国内セールに限れば、トーセンスターダム（１４年きさらぎ賞＆チャレンジＣ）、ダノンチェイサー（１９年きさらぎ賞）、デシエルト（２４年中日新聞杯）の２億５０００万円を上回る重賞勝利はならなかった。

勝ったのは１番人気のアドマイヤズーム（武豊騎手）で、勝ちタイムは１分３１秒７。９番人気のドラゴンブースト（丹内祐次騎手）が２着、５番人気のベラジオボンド（北村友一騎手）が３着だった。

丹内祐次騎手（ドラゴンブースト＝２着）「マイル適性もありますね。力をつけてきているし、これから楽しみです」

北村友一騎手（ベラジオボンド＝３着）「いいポジションが取れました。勝った馬を見ながら、しっかり脚を使えました。強いメンバーを相手に差のない競馬。伸びしろを感じます」

池添謙一騎手（ショウナンアデイブ＝４着）「開幕週で内枠だったのでポジションを取りたかったです。ハナも視野に入れながら、スッと先手を取れて自分のペースで走れました。しまいもよく頑張ってくれています」