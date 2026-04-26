大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」は、2026年4月26日(日)に開園35周年を迎えました。

現在、パークでは「35年のありがとうを未来へ」をテーマにした期間限定イベント「Harmonyland 35th Anniversary」が開催されています。

開園記念日である2026年4月26日(日)には、ハローキティたちがお祝いに駆けつける「35周年開園セレモニー」が行われました。

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド開園35周年記念セレモニー

開催日：2026年4月26日(日)

開催場所：サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド（大分県速見郡日出町大字藤原5933）

35周年当日、パークオープンにあわせゲストのみなさんをお出迎え！

サンリオエンターテイメント 小巻亜矢社長、ハーモニーランド 柳内和子施設長らが、35周年ロゴ入りのフラッグを振りながら一緒に35周年をお祝いしました。

続いて行われた「35周年 開園記念セレモニー」には、ハローキティをはじめとした豪華22キャラクターたちが特別に大集合！

セレモニーには、大分県の佐藤樹一郎知事、日出町の安部徹也町長、そして株式会社サンリオエンターテイメント代表取締役社長の小巻亜矢氏が出席し、華やかな祝祭を共にお祝いしました。

「Harmonyland 35th Anniversary」グッズ・お土産

Tシャツ 3,520円（税込）Tシャツ キッズ 2,750円（税込）金バッジ 1,650円（税込）クリアファイル 440円（税込）アクリルキーホルダー 880円（税込）シークレットネームバッジ 880円（税込）ポストカード 330円（税込）ステッカー 440円（税込）

4月26日からは35周年記念グッズが新登場。

かわいいロゴマークを配したデザインになっています。

大分県 ハーモニーランド県産県消プロジェクト

大分県の食材をパーク内で積極的に活用する「大分県 ハーモニーランド県産県消プロジェクト」がスタート。

プロジェクトのロゴは、大分名産の「カボス」や「しいたけ」、とり天の「卵」をイメージした円形に、キティちゃんのリボンをあしらったかわいいデザインです。

先行してオープンした「ポムポムプリンカフェ」では、近隣の鈴木養鶏場の卵を使用したプリンやドーナツを販売。

「ハーベストテーブル」では、県産和牛を使った「35th Anniversaryステーキプレート（3500円・税込）」の提供をスタート。

今後は地元商店の甘酒など、体に優しく美味しい大分の恵みが続々とメニューに加わる予定です。

夏の目玉は「日焼けしたキャラクター」！事業説明会

続いて、報道陣に向け事業説明会が行われ、最新情報が多数公開されました。

日焼けキャラクターがハーモニーランド限定で登場！

2026年7月3日からスタートする夏イベントのコンセプトは「みんなでリフレッシュ！エモい、ハチャメチャな夏を」

その最大の注目は、ハワイなどで人気の「日焼けしたキャラクター」が、ハーモニーランド限定の装いで登場することです！

屋内施設「NINJAトライアル」が快適な休憩・遊び場に

夏の暑さ対策として、屋内施設「NINJAトライアル」が7月にリニューアルオープンします。

冷房の効いた休憩スペースが拡充されるほか、ホンダが展開するハンズフリーパーソナルモビリティ「UNI-ONE（ユニワン）」を利用した新しい乗り物アトラクションが導入されます。

渋滞解消へ！駐車場ゲート化と無料シャトルバスの運行

長年の課題であった周辺道路の渋滞対策についても、具体的な改善策が発表されました 。

夏休みシーズンまでに、ナンバープレート読み取り式のゲートを導入。

入庫時の料金支払いを後払いに変更することで、国道10号線の待機列を解消します 。

また、混雑が予想される大型連休などには、杵築駅近くに約350台分の臨時駐車場を確保し、パークまでの無料シャトルバスを運行します。

「世界で一番やさしい場所」へ！エンタメリゾート化構想

ハーモニーランドは今後10年をかけて「エンタメリゾート化」を進めていきます。

具体的なゾーニングなどの詳細発表は、2026年6月頃を予定しているとのことです。

35周年を単なる節目ではなく、新たな「スタート」として歩み出したハーモニーランド。

大分県との強い絆、そしてキャラクターたちの力で、世界中から愛されるエンターテイメント拠点へとさらなる進化を遂げそうです！

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