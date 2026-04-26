トッテナムは25日、プレミアリーグ第34節でウルブズと対戦。残留に向けて勝利が必要だったトッテナムは82分にジョアン・パリーニャが決勝ゴールをマークし、1-0で勝利を果たした。



ロベルト・デ・ゼルビ新体制初勝利、そしてリーグ戦16試合ぶりの勝利とトッテナムにとっては嬉しい勝ち点3となったが、この試合でシャビ・シモンズとドミニク・ソランケが負傷してしまった。



ソランケは36分ハムストリングを痛めた様子を見せ、ピッチに座りこんでしまう。メディカルスタッフのチェックを受けた後、プレイ続行不可となり、41分にリシャルリソンとの交代を余儀なくされた。





また、シモンズは56分カウンターの場面でウルブズDFウーゴ・ブエノと接触した際に膝を負傷。苦悶の表情を浮かべ、最終的には担架で運ばれてピッチを後にした。試合後の記者会見にてデ・ゼルビは負傷交代を余儀なくされた2人について次のように言及した。「ソランケは筋肉系の怪我だが、どの程度のものかは分からない。シャビの場合は膝の問題だ。今後数日、月曜か火曜には状況が分かるだろう。ソランケに関しては大きな問題ではない。彼が何試合欠場するかは分からないが、シャビの状況を知りたい。膝の怪我は筋肉の怪我とは常に事情が異なるからだ。2分前に彼と話したが、怪我をした当初よりは調子が良くなっているそうだ」（英『Sky Sports』より）まだ詳しい検査結果を待つ必要があるが、残留争いをしているトッテナムにとってソランケとシモンズの負傷は大ダメージだ。トッテナムは今シーズンは主力選手の多くが負傷し、なかなかスカッドが揃わないまま終盤戦を迎えており、再び負傷者に頭を悩まされている。同じく残留争いをしているノッティンガム・フォレストとウェストハムも今節勝利したため、トッテナムは依然として降格圏の18位に沈んでいるが、残留を果たせるか。