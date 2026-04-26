リヴァプールでプレイしていた元ブラジル代表MFファビーニョには、忘れられないゲームがある。伝説の激闘となったバルセロナとのチャンピオンズリーグ準決勝だ。



2018-19シーズンの準決勝で対戦した両チームは、まずバルセロナが本拠地での1stレグに3-0で勝利。この時点ではバルセロナの決勝進出が決まったかと思われた。



しかし迎えたアンフィールドでの2ndレグ、リヴァプールは4ゴールを奪って大逆転勝利を収めた。中でも世界が驚いたのがリヴァプールの4点目だ。コーナーキックを獲得すると、キッカーのトレント・アレクサンダー・アーノルドが相手の隙を突いてすぐにボールをペナルティエリアへ放り込んだ。これにバルセロナの選手は反応できず、最後はFWディボック・オリギがネットを揺らした。





英『FourFourTwo』によると、ファビーニョは2ndレグの戦いを次のように振り返っている。「個人的に最高のゲームではなかったけど、最も記憶に残るゲームだった。あの時のバルセロナにはメッシ、スアレス、コウチーニョもいて、非常に強力だった。後半に入ると相手のペースが落ちたのか、それともこっちがギアを上げたのか分からないけど、後半の3分間で2ゴールを決めたことで相手が動揺した感じだった。僕たちは攻め続けたけど、同時に『ここで失点したらアウェイゴールで負けだ。まだ道のりは長いな』と思ったものだ」「最初の3ゴールは大いに喜んだけど、4ゴール目はちょっと混乱してしまってね。ちゃんと喜ぶことすらできなかった。オリギがクイックコーナーから点を決めたのを見て、チームメイトと顔を見合わせて笑ったよ」オリギの4点目は誰も予想していなかったはずで、今後も語り継がれるクイックコーナーだろう。