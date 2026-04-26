＝LOVEメンバー、ミニ丈×タイツ姿で美脚際立つディズニーコーデ披露「スタイルが神」「シンデレラ城より輝いてる」
【モデルプレス＝2026/04/26】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の諸橋沙夏が4月25日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムスのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳イコラブメンバー「脚が細くてびっくり」スラリ美脚披露
諸橋は「やっぱり大好きな場所だ〜」とつづり、東京ディズニーランドを満喫する様子を複数枚投稿。ミッキーマウスのカチューシャを着用し、シンデレラ城を背景に笑顔を見せる姿を披露した。黒のレザージャケットにミニ丈のボトムス、厚底のロングブーツを合わせたコーディネートで、美しい脚のラインが際立つタイツスタイルを見せている。
この投稿は「脚が細くてびっくり」「ディズニーコーデが可愛すぎる」「シンデレラ城より輝いてる」「めっちゃ楽しそう」「スタイルが神」「ディズニー似合いすぎ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳イコラブメンバー「脚が細くてびっくり」スラリ美脚披露
◆諸橋沙夏、美脚際立つタイツコーデ披露
諸橋は「やっぱり大好きな場所だ〜」とつづり、東京ディズニーランドを満喫する様子を複数枚投稿。ミッキーマウスのカチューシャを着用し、シンデレラ城を背景に笑顔を見せる姿を披露した。黒のレザージャケットにミニ丈のボトムス、厚底のロングブーツを合わせたコーディネートで、美しい脚のラインが際立つタイツスタイルを見せている。
◆諸橋沙夏の投稿に反響
この投稿は「脚が細くてびっくり」「ディズニーコーデが可愛すぎる」「シンデレラ城より輝いてる」「めっちゃ楽しそう」「スタイルが神」「ディズニー似合いすぎ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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