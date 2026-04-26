村重杏奈、美肌輝くキャミワンピ姿公開「女神のよう」「デコルテが綺麗すぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/26】タレントの村重杏奈が4月25日、自身のInstagramを更新。オーストラリアで撮影したキャミソールワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳元アイドル「肌が発光してる」デコルテ輝くキャミソール姿
村重は「みんなで沢山打ち合わせして最高の作品にするぞ！！と意気込んで行ったオーストラリア！！」とつづり、現地でのオフショットを公開。美しいデコルテや透明感のある肌が際立つ、白いキャミソールワンピース姿を披露した。
また「全員でこだわり散らかしちゃって撮影スケジュールは思ってた10倍タイトなスケジュールだったので コアラTime5分 カンガルーTime3分でした！それでも楽しかった」と、動物とのふれあいが短時間だったことも告白。「全力で協力してくれる大人が近くにいる事の幸せを噛み締めた旅だった！！！」と振り返り、5月29日に発売される写真集について「500万冊くらい売れてほしい」とユーモアを交えて記している。
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美しさ」「女神のよう」「デコルテが綺麗すぎる」「一生懸命さが大好き」「肌が発光してる」「写真集が楽しみ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「肌が発光してる」デコルテ輝くキャミソール姿
◆村重杏奈、美肌輝くキャミワンピ姿公開
村重は「みんなで沢山打ち合わせして最高の作品にするぞ！！と意気込んで行ったオーストラリア！！」とつづり、現地でのオフショットを公開。美しいデコルテや透明感のある肌が際立つ、白いキャミソールワンピース姿を披露した。
◆村重杏奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美しさ」「女神のよう」「デコルテが綺麗すぎる」「一生懸命さが大好き」「肌が発光してる」「写真集が楽しみ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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