「キング・オブ・ポップ」とたたえられた歌手マイケル・ジャクソン（１９５８〜２００９年）の「再現者」として、世界各地で公演するブラジル人、ロドリゴ・ティーザーさん（４６）が初来日し、１１日に静岡県富士市でショーを行った。

県内外から駆けつけたマイケルファンたちからは、「まるで本物」と感激する声が聞かれた。（中島和哉）

観客「生きていたらこんな感じなんだろうな」

滑らかな足さばきの「ムーンウォーク」、斜め４５度に体を傾けてぴたっと止まる「ゼロ・グラビティ」――。スポットライトを浴びてステージに登場した「再現者」はまさにマイケルそのもの。会場に詰めかけた約１２００人のファンの視線が、華麗なダンスにくぎ付けになった。

パーマヘアを襟足まで伸ばし、長身細身、端正な顔立ちのロドリゴさん。「コンバンハ」と日本語であいさつしただけで会場は熱狂した。マイケルの代表曲「ビリー・ジーン」や「スリラー」、「マン・イン・ザ・ミラー」などを熱唱し、約２時間のショーをやり遂げた。

ショーを楽しんだ２０年来のマイケルファンという大阪府枚方市の会社員男性（２９）は「感動して鳥肌が立った。『生きていたらこんな感じなんだろうな』と思って見ていた。一生の思い出になった」と興奮を抑えきれないようすだった。

「本人」の振付師が演出指導

ロドリゴさんは、５歳頃、テレビでマイケルを見て憧れを抱き、９歳頃からダンスをまねし始めた。マイケルと直接話す機会はなかったというが、動画などで研究して歌声やダンスの腕を磨き、世界１０か国以上でショーを行っている。

その活躍はマイケルと２０年にわたって共演してきた出演者らにも伝わる。最近では、マイケルの振付師兼ダンサーのラベル・スミス・ジュニア氏や、マイケルのバックボーカルだったケビン・ドーシー氏も、ロドリゴさんのダンス、演出の指導にあたっている。

日系人の縁で企画

製造業が盛んな静岡県。かつて開拓移民として南米に移住した日本人の子孫にあたる日系ブラジル人が１９９０年頃から仕事を求めて数多く来日し、いまも県内で約３万人が暮らす。こうした土壌もあって、ロドリゴさんとつながりのある日系ブラジル人が代表を務める浜松市のイベント会社がショーを企画することになり、県内での初開催になった。

ロドリゴさんは公演後、取材に応じ、「マイケル・ジャクソンは唯一無二の存在で、私は彼を超えることはできない。それでも私が彼を演じるのは、彼が私の人生を変えてくれたことを証明したいからだ」と話し、「私を含めた多くのファンがマイケルを愛し続ける限り、マイケルは心で生き続けると思うし、そのために私も公演を続けたい」と語った。