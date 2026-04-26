俳優の高岡早紀さんは4月25日、自身のInstagramを更新。寿司屋でシャンパンを堪能する姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：高岡早紀さん公式Instagramより）

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俳優の高岡早紀さんは4月25日、自身のInstagramを更新。寿司屋でシャンパンを堪能する姿を披露しました。

【写真】高岡早紀、寿司屋で“自分にご褒美”

「セクシーな表情でございます」

高岡さんは「今夜はお寿司とシャンパンで自分にご褒美。お疲れさま。乾杯」とつづり、1枚の写真を投稿。寿司屋のカウンターに座った高岡さんが、シャンパングラスを片手に振り向いています。

この投稿にコメントでは「表情がいい」「美しき」「綺麗かわいいショット」「寿司をシャンパンで食べるところが可愛い早紀さんですね!!」「一緒に飲みたい」「セクシーな表情でございます」「溜め息が出る」「時が経つほど益々若く魅力的になる不思議な女優さん」「正に見返り美人です」などの声が寄せられています。

「シャンパンでちょっと乾杯！」

3月18日の投稿では「舞台 "ポルノスター" 大阪公演が無事に終幕したので、シャンパンでちょっと乾杯！ 東京公演まで、束の間の休息時間を満喫〜」とつづり、リラックスした表情でシャンパンを飲む姿や細く長い美脚が際立つパンツスタイル姿を披露しています。ファンからは「スタイルいいです」「脚細っ！」「足長っ！ 細い！ スタイル良い！」「きれいすぎるー！」「早紀さんいつも若々しくて美しい」など称賛の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)