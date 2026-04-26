「セクシーな表情」高岡早紀、寿司屋でシャンパンを堪能する姿に「溜め息が出る」「正に見返り美人です」
俳優の高岡早紀さんは4月25日、自身のInstagramを更新。寿司屋でシャンパンを堪能する姿を披露しました。
【写真】高岡早紀、寿司屋で“自分にご褒美”
この投稿にコメントでは「表情がいい」「美しき」「綺麗かわいいショット」「寿司をシャンパンで食べるところが可愛い早紀さんですね!!」「一緒に飲みたい」「セクシーな表情でございます」「溜め息が出る」「時が経つほど益々若く魅力的になる不思議な女優さん」「正に見返り美人です」などの声が寄せられています。
【写真】高岡早紀、寿司屋で“自分にご褒美”
「セクシーな表情でございます」高岡さんは「今夜はお寿司とシャンパンで自分にご褒美。お疲れさま。乾杯」とつづり、1枚の写真を投稿。寿司屋のカウンターに座った高岡さんが、シャンパングラスを片手に振り向いています。
この投稿にコメントでは「表情がいい」「美しき」「綺麗かわいいショット」「寿司をシャンパンで食べるところが可愛い早紀さんですね!!」「一緒に飲みたい」「セクシーな表情でございます」「溜め息が出る」「時が経つほど益々若く魅力的になる不思議な女優さん」「正に見返り美人です」などの声が寄せられています。