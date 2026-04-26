アーセナル指揮官、負傷交代した重要戦力２人の状態を説明。水曜日のCLアトレティコ戦は出られる？
現地４月25日に開催されたプレミアリーグ第34節で、アーセナルはニューカッスルとホームで対戦。９分にエベレチ・エゼが奪ったゴールを守り切り、１−０で勝利した。
この一戦で、２つのアクシデントが発生した。まずは32分、センターサークル付近でカイ・ハバーツが突如座り込んでしまう。左足を痛めたか、メディカルスタッフの確認後、交代を余儀なくされた。
さらに51分、自陣ペナルティエリア手前でエゼがピッチに座り込む。左足をメディカルスタッフにチェックされた後、歩いてピッチを後にした。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、ミケル・アルテタ監督が重要戦力である２人の状態に言及。エゼについては「大丈夫だ。予防措置として交代した。無理はしたくなかったからね。問題はないよ」と説明した。
一方、ハバーツについては「筋肉の軽い不調だ。深刻な状態ではないと考えている。水曜日の試合（チャンピオンズリーグ準決勝のアトレティコ・マドリー戦）に出場できるかどうかは様子を見守る必要がある」と明かした。
指揮官のコメント通りであれば、重症ではなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この一戦で、２つのアクシデントが発生した。まずは32分、センターサークル付近でカイ・ハバーツが突如座り込んでしまう。左足を痛めたか、メディカルスタッフの確認後、交代を余儀なくされた。
さらに51分、自陣ペナルティエリア手前でエゼがピッチに座り込む。左足をメディカルスタッフにチェックされた後、歩いてピッチを後にした。
一方、ハバーツについては「筋肉の軽い不調だ。深刻な状態ではないと考えている。水曜日の試合（チャンピオンズリーグ準決勝のアトレティコ・マドリー戦）に出場できるかどうかは様子を見守る必要がある」と明かした。
指揮官のコメント通りであれば、重症ではなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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