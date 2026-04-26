ドジャース佐々木朗希は今シーズン初勝利　大谷翔平は4試合ぶりヒット　カブス鈴木誠也が先制の第4号ホームラン！

ドジャースは佐々木朗希投手のボブルヘッドデー。佐々木投手は記念日に花を添える今シーズン初勝利を挙げ、大谷翔平選手は4試合ぶりのヒットをマークした。

ドジャースは、鈴木誠也選手が先発出場のカブスと対戦。

まずは初回、ここ3試合当たりがない大谷選手の第1打席。詰まりながらもレフト前へ。14打席ぶりのヒットで出塁したが、先制点にはつながらなかった。

ドジャースはボブルヘッドデーの佐々木投手が先発。主役にふさわしい活躍が期待されるなか、鈴木選手と今シーズン初対決。鈴木選手が高めのストレートをレフトスタンドへ運び、先制の第4号ホームラン。ここ5試合で4本目の一発となった。

その後、佐々木投手は前の試合から平均球速が10キロも早くなったスプリットで三振を奪うなど粘りのピッチング。それでも5回、メジャー自己ワーストとなる3本目のホームランを許すと、6回、鈴木選手に2本目のヒットを許したところで降板した。

佐々木投手は6回途中4失点も、味方の大量援護に恵まれ、実に357日ぶりとなる今シーズン初勝利を手にした。試合後、佐々木投手は「良かったなという気持ちは素直にありますし、本当に今日は助けられて勝てたなと思います」と語った。