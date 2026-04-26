◇ラグビー リーグワン第１６節 トヨタ ４０―２８ ＢＲ東京（２６日、秩父宮ラグビー場）

レギュラーシーズン４位のＢＲ東京（勝ち点４１）は、同８位のトヨタ（同２９）に２８―４０。勝てばチーム史上初めて上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）進出を決める大一番だったが、敗れた。トヨタは勝ち点を３３に伸ばし、残り２節を残して６位のＢＬ東京に勝ち点差２の７位に浮上した。

先制はトヨタ。前半４分、自陣からボールをつないで相手守備を突破。ＷＴＢテレアが約３０メートルを駆け抜けトライを挙げた。ＢＲ東京は同１７分、ＳＨペレナラが相手トライエリア目前の接点から自ら持ち込んでトライ。７―７の同点に追いつく。同３１分、ＢＲ東京はＦＢルーカスのゲインからＳＨペレナラ、ＣＴＢポイヒピとパスが繋がってトライ。連続得点で１４―７と逆転する。トヨタは同３９分、敵陣右サイド２２メートル内でボールを持ったＦＢ小村真也が、守備網を突破してトライ。キックも決まり１４―１４の同点で折り返す。

後半、最初の得点はＢＲ東京。２分、中央付近からＳＨペレナラが蹴ったボールが跳ね、ＦＢルーカスの元へ。そのままトライエリアに飛び込んだ。２１―１４。しかし同５分に自陣深くのプレーでイエローカードをもらい１人欠け、その後のラインアウトから失点。再び２１―２１の同点となる。トヨタは１０分、右サイド中央付近のスクラムからＳＨ茂野海人が突破、ＣＴＢフィフィタに繋がり一気にトライ。連続得点を挙げ２８―２１と再逆転する。

後半１９分、トヨタは反則の繰り返しによりフランカーの小池隆成が１０分間の一時退場。数的有利のＢＲ東京は２３分、敵陣左サイド深くのラインアウトを起点に、ＮＯ８のギルが相手の守りを弾きながら左にトライ。キックも決まり２８―２８と追いつく。ただトヨタも、同２７分にＷＴＢ高橋汰地のトライで譲らず。５点を追加し、みたびリードする。

試合を決定づけたのはトヨタ。後半３６分、敵陣で相手ボールを奪い返すと、プロップのトゥイプロトゥが約４０メートルの激走。トライを挙げ、４０―２８と突き放した。取って取られての激闘は、最後にチャンスをつかんだトヨタの白星。７勝目を挙げ、ＰＯ進出に望みをつないだ。