◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―０ヤクルト（２６日・バンテリンドーム）

中日は、今季２度目の完封勝利。９カード目で初の同一カード３連勝を飾った。

先発した高橋宏斗投手が、投打で存在感を放った。今季４度目の登板で７回５安打無失点と好投。ボールが先行し、四球絡みで得点圏に走者を置いたが、要所を締めて、得点は許さなかった。

５回には２死満塁での打席で、奥川の１４７キロ直球を右前に運び、先制点を呼び込んだ。右ゴロを狙った右翼手・丸山和がすぐさま一塁に送球するもセーフに。ヤクルト・池山監督がリクエストしたが、判定は覆らなかった。今季２度目の適時打で自らを鼓舞し、６回は三者凡退。７回は１死一、二塁としたが、武岡を二塁への併殺打に打ち取り、ピンチを切り抜けた。

ここまで防御率４・４４だった悩める右腕が自身の連敗を３で止めた。これでヤクルト戦は自身最多の通算１２勝目。今季最多１２５球の熱投で、待望の初白星を手にした。

打線は１―０の８回に細川の右前適時打と代打・川越の適時二塁打で２点を追加。最後は守護神・松山が無失点に抑えて、２試合連続となる４セーブ目をマークした。