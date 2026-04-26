“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、美脚際立つミニスカデニムコーデ公開「ため息の出る可愛さ」「破壊力すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/26】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が4月25日、自身のInstagramを更新。タイトミニスカートのデニムコーディネートを公開した。
【写真】34歳可愛すぎる新喜劇女優「完璧スタイル」美脚スラリのミニスカ姿
小寺は「『＃いい人すぎるよ展』へ行ってきました」とコメントし、看板の前や会場内でのショットを複数枚投稿。Gジャンにデニムのタイトミニスカートのコーディネートで、ロングブーツを履いた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「ため息の出る可愛さ」「デニムコーデ似合ってる」「完璧スタイル」「破壊力すごい」「脚綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳可愛すぎる新喜劇女優「完璧スタイル」美脚スラリのミニスカ姿
◆小寺真理、美脚際立つミニスカショット公開
小寺は「『＃いい人すぎるよ展』へ行ってきました」とコメントし、看板の前や会場内でのショットを複数枚投稿。Gジャンにデニムのタイトミニスカートのコーディネートで、ロングブーツを履いた美しい脚を見せている。
◆小寺真理の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ため息の出る可愛さ」「デニムコーデ似合ってる」「完璧スタイル」「破壊力すごい」「脚綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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