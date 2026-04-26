◇プロ野球 セ・リーグ DeNAー巨人(26日、横浜スタジアム)

6回に1点差まで迫ったDeNA。しかし8回のマウンドにあがった3番手・坂本裕哉投手が無死満塁のピンチを招き、2失点としました。

5回まで巨人の先発・井上温大投手を打ちあぐねていたDeNA打線。それでも6回には先頭・蝦名達夫選手がヒットで出塁し、相手のエラーも絡んでつかんだ好機から、三森大貴選手のタイムリーで1点差に迫っていました。

7回はルイーズ投手が2アウト2塁のピンチを招くも無失点。1点ビハインドのまま迎えた8回には坂本投手がマウンドにあがります。しかし先頭にヒットを浴びると、後続の送りバントには坂本投手自身のエラーが絡み無死2、3塁のピンチ。さらに続く打者にも痛恨の四球で、無死満塁とピンチを拡大しました。

ここからダルベック選手に犠牲フライを許し1失点。続く岸田行倫選手を申告敬遠とし満塁策を取るも、2アウト満塁の場面では、小濱佑斗選手に痛恨の押し出し四球としました。

それでも続く吉川尚輝選手はセカンドゴロとし3アウト。終盤に3点ビハインドとしています。