プロ野球パ・リーグは26日、各地で2試合が行われました。

首位オリックスは2点を先制されるも、森友哉選手、来田涼斗選手のタイムリーですぐさま逆転。その後はシーモア選手の2ランホームラン、渡部遼人選手の3ランホームランなどで大量リード。日本ハムとの同一カード3連勝で4連勝を達成。本拠地京セラドームでの連勝も11に伸ばしました。5位日本ハムは先発の有原航平投手が4回途中8失点の誤算で、4連敗となっています。

4位西武は0−0で迎えた延長10回、2アウトから打線がつながり満塁のチャンス。ここでカナリオ選手が2点タイムリーで均衡を破りました。投手陣は先発の平良海馬投手が、勝利投手にはならなかったものの7回10奪三振無失点の好投。リリーフ陣も楽天打線に得点を許しませんでした。3カード連続で勝ち越しと好調の西武、3位楽天との差は0.5まで迫っています。

鹿児島開催だったソフトバンク対ロッテの試合は、途中で雨が強まりノーゲーム。2位ソフトバンクと首位オリックスの差は2.5に拡大。ロッテは勝率で下回るも、5位日本ハムとのゲーム差は0となっています。

＜26日のパ・リーグ結果＞

◆オリックス 9−4 日本ハム

勝利【オリックス】九里亜蓮(2勝2敗)

敗戦【日本ハム】有原航平(1勝4敗)

本塁打【オリックス】シーモア2号、渡部遼人3号

◆西武 3−0 楽天

勝利【西武】甲斐野央(1勝1敗)

敗戦【楽天】加治屋蓮(2勝1敗)

セーブ【西武】岩城颯空(8S)

◆ソフトバンク 雨天中止 ロッテ