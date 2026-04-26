俳優の及川光博さん（56）と、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平さん（46）と松尾駿さん（43）が、26日放送の『Golden SixTONES』にゲスト出演。SixTONESとともに、様々なゲームに挑みました。

■及川光博 ダジャレ対決で迷走モード

最初に挑戦したゲームは、ダジャレを使った新感覚脳トレ『ダジャレッドカーペット』。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズです。番組出演2回目となる及川さんは、前回のダジャレ対決でミラクル解答を連発していました。

今回は、ジェシーさんとペアを組んで勝ち抜けを狙いますが、予想外の苦戦を強いられ迷走してしまう場面も。

■番組史上最高難度というゲームに挑戦

また、特番時代の『そいや！そいや！ゲーム』がリニューアルし、超瞬発系脳トレゲーム『そいや！そいや！ゲームNEO』に進化して登場。指定されたアイテムを「そいや！」と「はっ！」のセリフで仕分けします。

進行役のオリエンタルラジオ・藤森慎吾さんから「10問中1問でも全員クリアできればご褒美ゲット」と低すぎるハードル設定を明かされると、メンバーは「ナメてますね！」と猛反発。

しかし、頭と手がこんがらがってしまうほど、意地悪なひっかけ問題に「やりすぎじゃない！？」とスタジオは大荒れに。番組史上最高難度のゲームとなりました。

及川さんとチョコレートプラネットの2人が出演する『Golden SixTONES』は、日本テレビ系で26日午後9時から放送です。