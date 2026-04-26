香港の最強スプリンター、カーインライジング（セン5＝D・ヘイズ、父シャムエクスプレス）が26日、シャティン5R「チェアマンズスプリントプライズ」（G1、芝1200メートル）に出走し、3番手から楽に抜け出して圧勝。20連勝を飾り、自身が持つ香港調教馬による連勝記録を更新した。

主戦パートンを背に8頭立ての3番枠からスタート。3番手につけると直線で抜け出し、楽な手応えのまま後続を突き放した。

勝ち時計1分7秒10は前走スプリントCで打ち立てたシャティン芝1200メートルのコースレコードを0秒02更新。単勝オッズは1.0倍で、JRAが馬券を発売するレースでの単勝100円元返しは07年3月18日の阪神2R・3歳未勝利（ライフストリームが勝利）以来、19年ぶりとなった。

デビュー2戦目と3戦目のみ2着に敗れ、通算23戦21勝。IFHA（国際競馬統括機関連盟）が発表する最新のロンジンワールドベストレースホースランキング（1月1日から4月5日までの主要レースが対象）はレーティング128ポンドで1位となっている。

4馬身1/4差の2着に2番人気サトノレーヴ、3着に6番人気レイジングブリザードが入り、3連単の配当は2460円だった。