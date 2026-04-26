ラ・リーガ優勝目前…バルセロナのフリック監督「もしできるなら、シーズン終了後に祝いたい」
ラ・リーガ第32節が26日に行われ、首位バルセロナは敵地で8位ヘタフェに2-0で勝利した。リーグ戦9連勝を達成。前日に2位レアル・マドリーが引き分けたため、ポイント差は残り5試合で11に開いている。
FWラミネ・ヤマルを負傷で欠くバルセロナは前半アディショナルタイム1分、カウンターからMFペドリのスルーパスを受けたMFフェルミン・ロペスが右足で決め、先制に成功。後半29分には相手のロングスローを防いだ流れから、守備に回っていたFWロベルト・レバンドフスキが相手の背後へボールを送る。抜け出したFWマーカス・ラッシュフォードが右足でネットを揺らし、そのままバルセロナが2-0でゲームを締めた。
ほぼラ・リーガ優勝を手中に収めた状況といえるが、ハンジ・フリック監督に慢心はない。クラブ公式サイトが以下のようにコメントを伝えている。
「もしできるなら、私たちはシーズン終了後に祝うつもりだ。今は次の試合に集中している。ヘタフェ戦では良いパフォーマンスを見せ、自分たちのスタイルでプレーしたいと望んでいた。ボールを持っている時も持っていない時も、彼らのプレーには本当に満足している。私たちは良いプレーができ、常に集中力を保ち、チーム全体が素晴らしい働きを見せた」
「このスタジアム(敵地コリセウム・アルフォンソ・ペレス)は簡単ではないことは分かっていた。この3ポイントを獲得できてとても嬉しい。ここ数日、非常にポジティブなエネルギーを感じていたが、今日はそれをピッチ上で発揮できた。難しいピッチで、私たちは多くの才能とクオリティーを証明した。選手たち、クラブ、そしてファンのためにも本当に嬉しい」
次節は5月2日に開催され、アウェー連戦としてオサスナと対戦。そして同10日、本拠地カンプ・ノウでレアル・マドリーとの直接対決に臨む。
FWラミネ・ヤマルを負傷で欠くバルセロナは前半アディショナルタイム1分、カウンターからMFペドリのスルーパスを受けたMFフェルミン・ロペスが右足で決め、先制に成功。後半29分には相手のロングスローを防いだ流れから、守備に回っていたFWロベルト・レバンドフスキが相手の背後へボールを送る。抜け出したFWマーカス・ラッシュフォードが右足でネットを揺らし、そのままバルセロナが2-0でゲームを締めた。
「もしできるなら、私たちはシーズン終了後に祝うつもりだ。今は次の試合に集中している。ヘタフェ戦では良いパフォーマンスを見せ、自分たちのスタイルでプレーしたいと望んでいた。ボールを持っている時も持っていない時も、彼らのプレーには本当に満足している。私たちは良いプレーができ、常に集中力を保ち、チーム全体が素晴らしい働きを見せた」
「このスタジアム(敵地コリセウム・アルフォンソ・ペレス)は簡単ではないことは分かっていた。この3ポイントを獲得できてとても嬉しい。ここ数日、非常にポジティブなエネルギーを感じていたが、今日はそれをピッチ上で発揮できた。難しいピッチで、私たちは多くの才能とクオリティーを証明した。選手たち、クラブ、そしてファンのためにも本当に嬉しい」
次節は5月2日に開催され、アウェー連戦としてオサスナと対戦。そして同10日、本拠地カンプ・ノウでレアル・マドリーとの直接対決に臨む。