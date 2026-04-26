「あまりにも美しい」「誰ですかこの美人は」松島聡の襟足長めヘアスタイルにファン悶絶！「聡ちゃんは皆んなの宝もの」「かっこよすぎて苦しい」「腕が逞しくなってる？」の声

【写真】松島聡の襟足に引き締まった腕、“大人の魅力”にあふれるショット

timeleszの松島聡が自身のInstagramで、雑誌で撮影した時の写真を公開した。

■松島聡「是非チェックお願いします」

松島は、「【BPASS】」と記し、計5点の写真を投稿。1枚目は白のノースリーブシャツをインナーに、レザーと思しき黒のジャケットを羽織り、顔を傾けて写っている。片方の肩が少しはだけており、モノトーンコーデも相まって大人の魅力にあふれる艶っぽい1枚に。

2枚目は、片膝を立てた座りでの撮影で、黒いボトムスと黒スニーカーがお目見え。右腕を左の肩に添えており腕が露わに。引き締まった腕に腕時計がきらり。シンプルでありながらも華のあるショットとなっている。このほかにも正面から捉えた写真など様々なポージングを披露。大人っぽい松島の姿を見ることができる。

松島は、「和泉琴華さんの素敵なセンスによって、様々な一面を引き出していただきました」と紹介。続けて「篠塚大輝と2人で載ってます」とメンバーの篠塚大輝との雑誌の撮影を行ったことも報告し、最後に「4月27日発売」「是非チェックお願いします」と結んだ。

この写真には、「かっこよすぎて苦しい」「襟足聡ちゃんきれいすぎる」「聡さま、、、美しい」「襟足あり聡ちゃん大好き」「天使ですか？」「変な声出た」「聡ちゃんは皆んなの宝もの」「誰ですかこの美人は！！」と反響が寄せられた他、「腕が逞しくなってる」「血管が…えぐエロい」「採血したいです」と写真に写る腕の血管にも称賛の声が寄せられていた。

■写真：松島聡の襟足に引き締まった腕、“大人の魅力”にあふれるショット