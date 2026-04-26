MLB・レッドソックスは日本時間26日、アレックス・コーラ監督およびコーチングスタッフ5名との契約を解除したと発表しました。

吉田正尚選手が在籍するレッドソックスは、この日のオリオールズ戦に大勝し連敗を4で止めたものの、ここまで10勝17敗でア・リーグ東地区最下位に低迷しています。

コーラ監督は2018年に同チームを率いワールドシリーズ優勝を達成。ジョン・ヘンリー筆頭オーナーも「アレックス・コーラは2018年、この球団をレッドソックス史上最も素晴らしいシーズンのひとつへと導いてくれた。その功績と、その後の長年にわたる貢献に対し、我々は常に深い感謝の念を抱き続けるだろう」とコメントし、感謝を伝えました。

後任には傘下3A・ウースターの監督を務める、チャド・トレーシー氏が暫定監督として就任します。

チームに2023年から所属する吉田選手は、初年度から2年連続100試合以上に出場し2桁本塁打を記録するなど活躍。しかし昨季は55試合のみの出場で、今季も27試合中17試合の出場にとどまっています。この日のオリオールズ戦も出番はありませんでした。

吉田選手は出場時間が限られる中、ここまで打率.261&5打点を記録。4月はサヨナラタイムリーを放つなど、打率.293とアピールを続けています。首脳陣の一新により吉田選手の出場機会は増えるのか、注目されます。