◇MLB ブルージェイズ5-3ガーディアンズ（日本時間26日、ロジャース・センター）

ブルージェイズの岡本和真選手が今季5号ホームランを放ち試合後、祝福のウオーターシャワーを浴びました。

「4番・サード」でスタメン出場した岡本選手、まずは守備でみせました。2回三遊間を抜けそうな打球に対して左手を伸ばして捕球すると、一回転し膝たちのまま送球しアウトを奪います。

そして打撃では1点ビハインドの4回、先頭で打席に立つとバックスクリーン上段へ同点ホームランを放ちました。

グラウンドを1周しベンチへ戻ると、同僚のゲレーロJr.選手がセレブレーションのホームランジャケットを持ってお出迎え。岡本選手にジャケットを着せるとヘルメットをたたき、ホームランをたたえました。

6回の第3打席ではランナー2塁でレフトへヒットを放ちチャンスを広げると、チームはこの回に勝ち越します。7回の第4打席では満塁で押し出しのフォアボールを選び、打点をマークしました。

この日3打数2安打2打点の活躍を見せた岡本選手は試合後、地元放送局のヒーローインタビューに呼ばれると、今季5号のホームランついて「必死に食らいついていきました」とコメントします。

そして次の質問に入ると後ろでゲレーロJr.選手とストロー選手がバケツに氷いっぱいの水を準備し待機。質問にうなずく岡本選手に対して豪快にウオーターシャワーを浴びせました。

ずぶぬれになった岡本選手は「なんとか試合に出る以上は自分も打ちたいと思っているので、できることを取り組んでやっています」と話しました。