秋元康氏（67）が新たに総合プロデュースを手がけるシアターボーイズグループ「Cloud ten」（クラウド テン）が26日、三井アウトレットパーク横浜ベイサイドで、初めて観客を前にしたお披露目イベントをスタートした。4月23日に都内でプロジェクト始動が発表され、メンバー30人がお披露目されていた。

イベントでは、「さりげない未来」「君とSomeday」「ごめん 愛こそ全て」の3曲を披露し、フレッシュなパフォーマンスを披露した。メンバーのお見送り会も実施し、初めてのファンとの交流を楽しんだ。記者発表から3日後という短いスケジュールでのお披露目イベントとなったが、記者発表を見たという来場者、SNSを見て訪れた人などさまざまだった。

午後1時からの第一部は阿部晴仁、宇治斗真、北凪晴、木村陽、興梠大和、佐藤流星と碩大翔、冨澤琉、西山巳喜多、福嶋涼斗、福田結聖。同3時からの第二部は稲葉斗真、上野誠治、大瀬礼葵、大和田歩夢、駒井玲紅、小峯佑斗と碩大翔、根本純志、濱屋元希、平石愛葵、渡邊絢斗と、メンバーを分けて登場した。今後も都内近郊でお披露目イベントを実施していく予定という。

佐藤は「初めて応援してくれるファンの方とお会いできてうれしかったです」と喜んだ。木村は「たくさんのファンが来てくれて、自分の感情が高まって表現の幅が広がりました」と話した。

北凪は「場当たり中は緊張したけど、いざ始まってステージに上がったら、楽しくパフォーマンスができました」とコメント。西山は「初めてファンの皆さんの前に立ち、自分のパフォーマンスがファンの方にどうやって届いているか、気になってしまいました」と明かした。

「Cloud ten」は株式会社Y＆N Brothers、三井不動産グループ、東京ドームがタッグを組んだプロジェクトで、昨夏から全国規模のオーディションを開始。複数回の合宿審査などを重ね個性豊かな30人が決定した。8月からダイバーシティ東京プラザ6階の専用劇場で開始予定の劇場公演は毎日上演を目標とし、30人が数チームに分かれて活動する方針という。

今後のスケジュールは以下の通り。

4／29水祝千葉ららぽーと柏の葉センタープラザ

5／4月祝埼玉ららぽーと富士見屋外広場

5／5火祝神奈川ららぽーと湘南平塚1階空の広場

5／10日神奈川ラゾーナ川崎プラザルーファ広場

5／16土東京ダイバーシティ東京プラザ2階フェスティバル広場

5／17日埼玉ららぽーと富士見（雨天対応次第）屋外広場

5／24日東京ラクーアラクーアガーデンシアター

6／6土東京アーバンドックららぽーと豊洲（雨天対応次第）メインステージ

6／13土東京アーバンドックららぽーと豊洲メインステージ

6／14日東京アーバンドックららぽーと豊洲メインステージ

6／20土東京ららぽーと立川立飛2階イベント広場・ステージ

6／21日東京ららぽーと立川立飛2階イベント広場・ステージ

6／27土神奈川ラゾーナ川崎プラザルーファ広場

6／28日埼玉ステラタウンメローペステージ