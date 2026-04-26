◆パ・リーグ 楽天０―３西武（２６日・楽天モバイル最強）

西武が“幸運のハト”の出現で延長戦にもつれた接戦を制した。

０―０の延長１０回。２死二塁でグラウンド上に珍客が現れた。１羽のハトが突然、空から一塁付近に舞い降りた。その後もグラウンドに居座り、楽天は“内野５人シフト”の状態に。しかし、１ボールとなったところで一塁塁審の吉本審判が追い払おうとした。だが、人慣れしていたのかハトはなかなか飛ばず。何とか一塁ファウルゾーンに退散させることができたが、これでマウンド上の加治屋のリズムが崩れたのか古賀に四球を与え、続く渡部の左前打で２死満塁。ここでカナリオが左前へ決勝の２点適時打を放った。さらに相手の守備の乱れもあって１点を追加。一挙３得点で試合を決めた。

その裏はドラフト２位左腕・岩城がリーグトップの数字をさらに伸ばす８セーブ目を挙げて試合を締めた。

先発の平良海馬投手（２６）は７回２安打無失点１０奪三振の好投。０―０の７回は無死一、二塁と初めてピンチを招いたが、１死二、三塁からマッカスカーを１５５キロ直球で、太田を１４０キロスライダーで空振り三振。今季２度目の２ケタ奪三振とし、「狙って三振を取ることもできましたし、いい形でアウトを重ねることもできていた」と納得の表情を浮かべた。

前日９得点の打線は楽天・早川隆久投手（２７）の前に沈黙。２安打の７番・山村を起点に複数のチャンスはつくったが、５回２死一、二塁では滝沢が遊ゴロ。８回１死二塁では今季限りで現役引退の代打・栗山が二ゴロ、小島が右飛に倒れてホームが遠い展開だった。それでも、珍客を味方につけてカード勝ち越しとなった。