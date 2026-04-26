◆パ・リーグ 楽天０―３西武（２６日・楽天モバイル最強）

楽天は西武に競り負け、２連敗を喫した。

ハイレベルな投手戦だった。楽天は早川、西武は平良が先発。早川は 初回に２三振を奪う好スタートを切ると、波に乗った。１４０キロ台中盤の直球にスライダーやチェンジアップを交えて、打者を翻弄（ほんろう）。５回に２死一、二塁のピンチを背負ったが動じない。滝沢を遊ゴロに打ち取って、無失点に抑えた。早川は８回５安打無失点、９奪三振の快投だった。

好投の早川を援護したい打線は平良に苦しんだ。４回２死まで無安打。４回２死で浅村がチーム初安打となる中前安打を放ったが、伊藤裕は空振り三振に倒れた。

好機が訪れたのは両チーム無得点の７回だ。先頭の村林が四球で出塁すると浅村が左前安打を放ち、無死一、二塁のチャンスを演出。しかし、伊藤裕が投ゴロ、マッカスカーと太田が連続三振に倒れた。

８回は篠原から無死一、二塁の好機をつくるも無得点に終わった。さらに９回は代走の平良とワォーターズが連続で盗塁死。サヨナラの好機はついえた

延長１０回に加治屋が失点し、敗戦。チームは２試合連続で競り合いを落として、２連敗となった。