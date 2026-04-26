「ザ・ドリフターズ」の加藤茶（83）が25日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。実は大好きで、YouTubeでネタをよく見ているというお笑いコンビを明かした。

加藤の著書を持参し、MCをサインをもらった「サンドウィッチ万」伊達みきお。「サインをいただきました。家宝でございます。うれしいです」と感激。その一方で、加藤も「逆に欲しいです、お2人の」とサンドの2人からのサインを求める場面もあった。

そんな中、生放送でコントをやっていたTBS「8時だョ!全員集合」の話題に。伊達が「お笑いをやるようになってからも、なんであんなことができたんだろうっていまだに思う」ともらした。

すると、加藤は「自分たちもネタ考えるじゃない？どうやって考えているの？」と逆質問。伊達が「僕らまず設定ですよね」と設定を考えてからネタを作っていくと説明すると、加藤は「設定がそこらにあるような設定で作っているじゃない？よく見てるの、YouTube。その都度笑えるもんね」と話した。

伊達も「スペシャルウィークですねぇ。、すげーな」、富澤たけしも「こんなこと言ってもらえるなんて」と喜ぶと、加藤は「俺、好きなのよ、すっげー。どうやって作っているのかな？と思っていて。だって、年中でしょ？ネタ考えるの」と感心した。