ワシントンのホテルで開かれていたホワイトハウス記者会主催の夕食会会場で発砲音が聞こえ、会場にいたトランプ大統領が退避しました。

【映像】発砲音が聞こえた瞬間→退避するトランプ氏

事件から2時間ほど経ちましたが、今も多くの警察車両が並び、規制が続いています。

梶川記者「晩餐会は中断され、会場はまだ騒然とした状況が続いています。トランプ大統領はステージをすでに離れています」

トランプ大統領がステージに登場して、20分後のことでした。2発ほどの乾いた音が聞こえ、ほどなく、警備関係者から机の下に身を屈めるよう指示があり、緊張した状況が5分ほど続きました。

トランプ大統領は退避して、無事でした。また、トランプ大統領は逮捕された容疑者がカリフォルニア州出身だと明らかにしました。

ロイター通信によりますと、ショットガンを所持した人物が会場の警備を突破しようとして、容疑者はシークレットサービスの捜査官に向けて発砲しましたが、捜査官にけがはなかったということです。

トランプ大統領は先ほどから始まった記者会見で、事件の真相を究明するとしています。政治への暴力、アメリカ社会のさらなる緊張が懸念されます。（ANNニュース）