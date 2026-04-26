２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが、４月２２日、自身のブログを更新。

自身のリハビリについて綴りました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「毎日欠かさず、朝のリハビリをやっています」「月１の、言語聴覚士の先生との、リハビリのレッスン」「卒業のない自分自身の、生涯の学習となりました」





堀ちえみさんは「明日は朝早くからリハビリだー！」と、投稿。



続けて「術後ずーっと毎日欠かさず、朝のリハビリをやっています。」と、記しました。





そして「そして月１の、言語聴覚士の先生との、リハビリのレッスン。」「卒業のない自分自身の、生涯の学習となりました。」と、綴りました。





堀ちえみさんは「歌を歌うのに、口は楽器だ！ と不自由になって、改めて意識してから… 口の形も歯並びも変わりました。」と、投稿。



続けて「構造が変わったから、鳴らし方も変わるのは当然で、致し方なく。」「それでも歌いたいから、これで良しとしています。」と、記しました。



そして「頑張って好きなことは、やり抜いて貫いていこう。」と、その思いを綴っています。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。







【担当：芸能情報ステーション】