お笑いタレントの東野幸治（58）がMCを務める26日放送のカンテレのバラエティー番組「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜午後1時59分）に出演。“営業イジリ”が後輩芸人から猛反撃を食らった。

「スゴいぞ！ よしもと営業芸人SP」と題し、吉本の年間営業本数ランキングで3年連続1位のジョイマンの高木晋哉、池谷和志を筆頭に、サバンナ八木真澄、鬼越トマホーク、スカチャンが集結。東野が営業本数や現場の実情を引き出す中、高木は「社長との食事会で直々に『営業−1グランプリはM−1と一緒や』と言われた」と胸を張った。

すると東野が「で、ちゃんとそれをうのみにして…」と切り込むと、2人は即座に立ち上がり「うのみじゃない！ 信じ切っていますよ（笑い）」と応戦。さらにほんこんが東野を指さし「営業はヨゴレと思っているからな（笑い）」と口火を切ると、ゲスト席から「何言ってるんですか！」と猛反発が噴出した。

池谷が「俺らM−1チャンピオンと一緒ですよ！」と訴え、鬼越トマホークの金ちゃんも「3連覇は令和ロマンより上！」と援護射撃。しかし東野は「はっきり言う！ 令和ロマンの方がスゴい！」と一蹴し、笑わせた。

鬼越トマホークの良ちゃんは「バカにしてますよね。ヨゴレが行くもんだと思ってますよね。その世代の方は」と猛クレーム。営業の“戦場”でもあるとして「1回、イオンモールに来てくださいよ。だれも東野さんのこと知りませんよ」とツッコむと、東野は大爆笑。さらに「テレビっていう舞台を整えてくれてのタレントですよ。テレビが弱くなっているいまは無力なんですよ」とズバリ切り込んだ。