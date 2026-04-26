犬が吠え続ける理由

飼い主にも理由が分からず、愛犬が吠え続けることがあります。

吠え続ける犬に対して、「しつけができていないな」と感じたり、「うるさいな」と感じたりすることがあるかもしれません。

大事なことは、犬が吠え続ける背景にある心理や状況を理解することです。

1.テリトリーを守らなければならないという本能

犬が吠え続けるのは、テリトリーを守らなければならないという本能による行動です。

吠えることで「ここは自分の縄張りだぞ！」と主張したいのです。本能による行動であるため、しつけで完全になくすことは困難ですが、過剰な吠えにならないようにコントロールすることはできます。

テリトリーを守らなければならないという気持ちから愛犬が吠え続けてしまうときは、決して怒鳴ったり叱ったりせず、安心感を与えることができる対応をすることが大事です。

2.テリトリーに侵入されたことによる不安と警戒心

犬が吠え続けるのは、テリトリーに侵入されたことによる不安と警戒心による行動です。

自宅の敷地内を他人が歩くとき、インターホンのチャイムの音が鳴ったとき、急激な不安を感じ、その不安が解消されるまで吠え続けることがあります。

また、自宅の敷地内や室内に他人がいる限り、吠え続けることがあります。

このような場合では、「ハウス」のしつけをしておくと役立ちます。訪問者への不安や警戒心から吠え続けてしまうとき、ケージやクレートの中で待機してもらうのです。

日頃から「ハウス」のトレーニングを積み、ケージやクレートが愛犬にとって最も安心できる場所にしておくことが大事です。

3.何としてでも通したい要求がある

犬が吠え続けるのは、何としてでも通したい要求があるからです。

ごはんがほしい おやつがほしい お散歩に行きたい 外に出してほしい 一緒に遊んでほしい

要求したいことは様々にありますが、吠えることで飼い主に伝えているのです。

過去に吠え続けたことで要求が通ったことがある場合がほとんどです。吠えることをやめさせるための対処として、要求に応えてしまったのです。

犬は「また吠え続ければ要求が通るぞ」と学習してしまっているため、なかなか吠えることをやめようとしません。

4.寂しさや分離不安がある

寂しさや分離不安があるとき、犬が吠え続けることがあります。

飼い主の姿が見えないことで強い寂しさや不安を感じているのです。飼い主を探し、呼び戻したくて吠え続けることがあります。

自分の心を上手くコントロールすることができず、訳もなく吠え続けてしまう犬もいます。

お留守番中であると、飼い主には全く気づくことができず、ご近所トラブルの原因になってしまうこともよくあります。

お漏らしが続いているとき、破壊行動が続いているとき、飼い主の後追いが気になるときは、お留守番中の様子もペットカメラで確認するようにしましょう。

吠え続ける愛犬を静かにさせる方法とNG対応

「怒鳴ること」や「叱ること」はNG対応です。

人間はよく「無駄吠えだ」と言いますが、犬は理由なく意味なく吠え続けることはありません。全てに理由があって吠え続けています。

なぜ吠えているのか、なぜ吠え続けなければならないのか、その理由や犬の心理を尊重してあげることが大切です。

放置せず、優しい声掛けをしてみましょう。

まとめ

犬が吠え続ける理由を4つ解説しました。

テリトリーを守らなければならないという本能 テリトリーに侵入されたことによる不安と警戒心 何としてでも通したい要求がある 寂しさや分離不安がある

犬は群れで生活をする動物であり、本来であれば、1匹で過ごすことが苦手な動物です。

あまり態度には見せないかもしれませんが、ほとんどの犬が飼い主と離れることに不安を抱えています。

寂しさや不安から吠え続けてしまうことがないよう、安心できる快適な生活環境を与えてあげましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)