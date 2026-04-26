村上宗隆は「エース級を打ててない」――和製大砲に浮上した“異論”に元Wソックス監督は猛反発「平凡な投手から打つのも野球だ」
長打を量産し、米球界内で話題を振りまく村上(C)Getty Images
日本から世界へ――。今季からホワイトソックスでプレーする村上宗隆に熱視線が注がれ続けている。
注目度を高める主因となっているのは、圧倒的な打力だ。現地時間4月25日時点で、27試合に出場している村上は、打率こそ.242ながら、両リーグトップタイ11本塁打をマーク。さらに出塁率.381、長打率.589、OPS.970と軒並みハイアベレージを叩き出している。
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昨オフのポスティング交渉時には「速い球を打てない」とのスカウティングが米球界内で浮上。各球団のGMが獲得に二の足を踏む事態となったわけだが、ここまでの活躍は、そうした懸念を一蹴するものになっていると言えよう。
もっとも、出る杭は打たれるのが世の常。依然として空振り率40.3%を記録する村上に厳しい眼を向ける識者やメディアがゼロになったわけではない。
2023年にヤンキースの打撃コーチも務めたショーン・ケイシー氏は、MLB公式ネット局『MLB Network』の番組内で「彼がホームランを誰から打ったのかを確認したが、ローテーションの1、2番手を務めるいわゆる“エース級”の投手ではなかった」と指摘。「私は真のエリートと呼べる投手の球をもっと捉えられるかが気になっている。今のところは、そこまで打てていない」と論じ、大物投手との対戦における村上の稼働率の低さを疑問視した。
ただ、重要な局面でエース級を打てるか否かはここから問われる部分でもある。ゆえに、ホワイトソックスの地元メディアでは、「そんな意見は気にするな」としきりに論じられている。米イリノイ州地元局『Chicago Sports Network』の解説を務めるオジー・ギーエン氏は「みんな、（村上の）相手がどうだとか言っているが、そんなの関係ない。彼は結果を出しているんだ」と主張。ケイシー氏の論調を否定する持論を続けた。
「メジャーには“天才”と呼ばれるバッターが山のようにいる。彼らは誰と対戦している？ 彼らはロジャー・クレメンスとも、ランディ・ジョンソンとも、戦ってないだろ。それに今の野球界に本当に『偉大』と呼べる投手がどれだけいるんだ？」
さらに「もちろん良い投手はたくさんいる。だからこそ、目の前の相手と戦っていくべきなんだ」と継続の重要性を説いたギーエン氏は「打てる投手から打つことを目標に掲げた方が良い」とも断言。「だってそうだろ？ 毎打席、オオタニ（大谷翔平）のようなクラスの投手と対戦しているわけじゃないんだ。平凡な投手からしっかり打つことも野球なんだ」と論じた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]