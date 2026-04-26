◇男子ゴルフツアー 前澤杯最終日（2026年4月26日 千葉県 MZGC＝6652ヤード、パー72）

単独首位で出た米沢蓮（26＝LAND CARRY）が6バーディー、1ボギーの67で回り、通算23アンダーで並んだ宋永漢（34＝韓国）とのプレーオフを制し、24年の横浜ミナト選手権以来2年ぶりのツアー3勝目を挙げた。

1番パー5で2オンしてバーディー発進。3番は50センチにつけて、5番では3メートルを沈めてスコアを伸ばした。パー5の8番では2・5メートルのイーグルトライは決め切れなかったが、楽々バーディー。

12番からは連続バーディーでリードを広げたもののすんなりとはいかない。17番パー5でティーショットを曲げて、アプローチのミスも重なり、ボギーを叩き宋永漢に追いつかれた。

しかし18番で行われたプレーオフ1ホール目でショットメーカーの意地を見せた。フェアウエーからの第2打を1メートルにつけて、会心のバーディーで優勝を決めた。

岩手県出身の米沢は東北福祉大で腕を磨き21年12月にプロ転向。24年中日クラウンズで初優勝。同年の横浜ミナト選手権で2勝目を挙げた。その年に帯状疱疹（ほうしん）を発症。その後は座骨神経痛に悩まされている。今季国内初戦の東建ホームメイト・カップは足のしびれが出て途中棄権。今大会も「いつプレーできなくなるか」という不安を抱えながらツアー3勝目を手にした。