お笑いコンビ「ニッチェ」が、25日のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、事務所の後輩芸人からのクレームに反論した。

番組では、昨年の「女芸人No.1決定戦 THE W」を制したニッチェの“おばさん化”にクレームを入れる、いじり企画を実施した。「きしたかの」高野正成からは、江上敬子からライブで小言を受けたことがあると証言。「“ネタ時間が長いよ”とか。一人一人のネタ時間をちゃんとチェックしていて、ウケている人とかにもチェックしていて、長いよとか言ってくる」とぶっちゃけた。

すると、江上は「営業とかって、全体でこの時間って任されている」と反論を開始。「トリに絶対先輩が来るんですよ。先輩の時には、もうお客さんが疲れちゃってるんですよ。だから、若手でそんな時間を使うなと。あなたたちのギャラには、時間を守るってことも入ってるんだよ」。ド正論で応戦した。

「モグライダー」ともしげからは、昨年の「テレビで見たくない女性芸人ランキング」で、江上が2位に入った時のエピソードを紹介した。コメントの中には、ボリューム感あふれるモフモフのツインテールに清潔感がないとの声もあったといい、ともしげは「気づいたらこんなきれいにまとまっていて、あんまりフワフワにすることがなくなっていて」と指摘。この日の江上は、髪を左右の2カ所でまとめた、さっぱりしたお団子頭だった。

ともしげの指摘に、江上は「（髪をまとめたのは）別にそういう意味でもないし、何でお前、コメント確認してるんだよ！私ですら確認していないのに」と猛ツッコミで返した。

さらに、髪形にまつわる疑惑告発は続いた。「ジグザグジギー」池田勝からは「仕事の内容によって、（ツインテールの）大きさを決めてました。フワフワの大きさを。安めの営業の時は小さめにしたり」と指摘が。江上は「そんなことしてない！」と、語気を強めて反論。この日の髪形には「今日は安いですね」と、いじりも飛び出していた。