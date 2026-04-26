ライフイベントと遺伝的影響に相関関係はどれほどあるか。キングス・カレッジ・ロンドン精神医学研究所教授ロバート・プロミンさんは「スウェーデンでおこなわれた最近の養子研究で、生みの母親がのちに離婚した場合のほうが、育ての母親が離婚した場合よりも、子どもが将来離婚する確率が高いことがわかった。離婚は偶然の出来事ではない」という――。

※本稿は、ロバート・プロミン（著）、田中文（訳）『こころは遺伝する』（河出書房新社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Nuttawan Jayawan ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Nuttawan Jayawan

■「環境」さえも「遺伝」する

ふたご研究のような遺伝学的手法で環境要因を分析したら、どんな結果が得られるだろう？ 1980年代に私がこの分析にはじめて着手したときには、そんな研究はばかげているように思えた。環境要因に遺伝的影響が表れるわけがないと思っていたからだ。

結局のところ、それらは環境要因でしかないのだから、と。でも、ほんとうだろうか？ この疑問が「環境のなかの遺伝」の発見につながったのである。

「環境のなかの遺伝」の最初の例のひとつは、心理学者が呼ぶところの「ストレスフルなライフイベント」だった。人が人生で遭遇する、離婚や貧困、職場でのいざこざ、病気やけが、強盗、暴力などの出来事だ。

こうした出来事に対する反応には個人差がある。ライフイベントという要因には、その出来事が個人におよぼす影響も含まれている。

同じ出来事でも、人によって経験のしかたが異なるからだ。ライフイベントについては数多くの研究がおこなわれてきたものの、そうした経験の個人差に対する遺伝的影響が分析されたことはなかった。

ライフイベントが単なる運の問題ならば、そこに遺伝的影響は認められないはずだ。

私たちは1990年にはじめて、ストレスフルなライフイベントについての遺伝学的解析をおこなった。対象となったのはスウェーデンの中年期のふたごで、別々に育ったふたごと、一緒に育ったふたごの両方が含まれていた（12）。

このSATSA研究では、社会的再適応尺度（13）と呼ばれるアンケートが使われた。これまでに5000件以上の研究で使われてきた、環境要因を測る指標で、人間関係の変化や経済状況の変化、病気などに関する標準的な質問項目からなる。

対象者の平均年齢が60歳だったことから、私たちはそれらの項目に加えて、退職、性的な能力や関心の喪失、配偶者やきょうだい、友人との死別といった、人生の後半に起きる出来事についても調査した。

■ライフイベントの3分の1が遺伝に起因

驚いたことに、一卵性双生児は二卵性双生児よりも、ライフイベントの類似度が2倍高いことが判明した（二卵性の相関係数が0.15なのに対し、一卵性は0.30だった）。これと同じパターンは、別々の家庭で育ったふたごでも認められた。

この相関が示唆するのは、ライフイベントの個人差の30％は親から受け継いだDNA差異で説明されるということだ。それまでずっと、ストレスフルなライフイベントは純粋な環境要因だと考えられてきたが、実際には、そのほぼ3分の1が遺伝に起因しているのである。

それにしてもなぜ、ストレスフルなライフイベントに遺伝の影響が表れるのだろう？ 本研究で使われたアンケートには、ストレスフルな出来事が「起きたかどうかという認識」と、「それに対してどう反応したか」に関する質問が含まれていた。

パーソナリティへの遺伝的影響はこのふたつの質問に対する答えの両方に表れる。

病気やけが、経済状況、人間関係の問題をストレスフルととらえるかどうかには個人差があり、とりわけ、そうした出来事がどの程度自分に影響を与えたと感じるかには、その人のパーソナリティが関係する。

楽観的な人がさまざまな経験をバラ色の眼鏡をとおして見るのに対し、悲観的な人は灰色の眼鏡をとおして見るのである。

■離婚は単なる偶然ではない

では、ストレスフルな出来事そのものはどうだろう？ 離婚は客観的な出来事であり、たいていの人にとって、人生で最もストレスフルな出来事だ。離婚についての最初の遺伝学研究は、センセーションを巻き起こした。

1500組の成人のふたごを対象とした研究で、一卵性の離婚の一致率は二卵性よりもはるかに高く（二卵性が16％なのに対し、一卵性は55％）、離婚への遺伝的影響の大きさが示されたのだ。《USAトゥデイ》紙はこの研究を「愚かさの見本」と呼んだ。

離婚が遺伝要因に影響されるなど、あまりに荒唐無稽な話だとみなしたからだ。しかし離婚のような客観的な出来事に、パーソナリティに大きくかかわる遺伝の個人差が影響していると考えるのは「愚かさの見本」だろうか？

私はむしろ、離婚のような出来事が、本人とはまったく関係ない、単なる偶然として起きると考えるほうが不合理だと思っている。

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当時の新聞の見出しとは反対に、この研究はそもそも、人を離婚にかき立てるような「離婚遺伝子」なるものが存在すると主張しているわけではない。みなさんはもう、その点を理解しておられるのではないだろうか。

あるいはまた、安定した結婚生活を送るのがむずかしくなるような「悪い遺伝子」があるわけでもない。その後の研究によって、離婚への遺伝的影響の三分の一は特定のパーソナリティによって説明できることが示されている（14）。

意外にも、明るく、人生を楽しみ、感情豊かで衝動的なタイプの人のほうが離婚しやすい傾向にあることが判明している。これはパーソナリティの悪い側面ではないし、実際、このタイプの人はそもそも結婚相手として好ましいのではないだろうか。

■「離婚の遺伝率はおよそ40％」の示す意味

両親が離婚している場合、子どもも離婚する可能性が高くなることは以前から知られていた。

それを説明づける環境要因としてまず頭に浮かぶのは、たとえば、両親の離婚を経験したことで、子どもが人間関係をうまく結べなくなったり、安定した人間関係とはどういうものかわからないまま育ったりするというものだ。

ところが、スウェーデンでおこなわれた最近の養子研究で、両親の離婚と子どもの離婚との関連は、環境ではなく遺伝が生み出していることが示された（15）。養子に出された2万人の子どもを対象にした研究から、生みの母親がのちに離婚した場合のほうが、育ての母親が離婚した場合よりも、子どもが将来離婚する確率が高いことがわかったのだ。

複数の研究を分析して導き出された離婚の遺伝率はおよそ40％であり、100％にはほど遠いことから、離婚には遺伝以外の要因も影響することがわかる。とはいえ、主な系統的要因が遺伝なのはまちがいない。

対照的に、遺伝的影響を統制したあとには、離婚の予測指標となる環境要因はひとつも特定されなかった。

このスウェーデン養子研究のように、遺伝的影響を統制することはとても重要だ。親の離婚は子どもの離婚の強力な予測因子だが、一見環境に起因すると思われるこの関係も、実際には遺伝がもたらしている。

■固定された運命ではない

すなわち、離婚は偶然の出来事ではない。私たちは人と関係を結んだり、壊したりする。そう、「自分の外側で起きる」出来事にふりまわされる単なる受動的な傍観者ではないのだ。

ロバート・プロミン（著）、田中文（訳）『こころは遺伝する』（河出書房新社）

しかしこの場合もやはり、遺伝的影響とは文字どおり影響であって、固定された運命ではない。人に不運をもたらすシュリマーザル（イディッシュ語で「運に見放された」を意味する）遺伝子など存在しないのである。

これはライフイベントにかぎった話ではない。どんなものであれ、いわゆる「環境」要因には、遺伝の影響が含まれている可能性がある。

環境要因についての遺伝学研究から、子育てやピアグループ〔青年期以降の友人関係〕、社会的支援、さらには子どものテレビ視聴時間など、「環境」とみなされている要因にも大きな遺伝的影響があることが判明している。

※本文中の原註は本記事では省略しています。詳細は『こころは遺伝する』書籍をご参照ください。

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ロバート・プロミンキングス・カレッジ・ロンドン精神医学研究所教授

行動遺伝学会会長に史上最年少で選出された、行動遺伝学の世界的権威。2002年には同会から行動遺伝学における卓越した生涯研究に対してドブシャンスキー記念賞を、04年には心理科学協会からウィリアム・ジェームズ・フェロー賞を授与されたほか、児童発達研究学会と国際知能研究学会からそれぞれ生涯功労賞を授与された。アメリカ芸術科学アカデミー、ブリティッシュ・アカデミー（英国学士院）、アメリカ政治社会科学アカデミー、英国医学アカデミーのフェローにも選出。科学史上最も著名な心理学者100人に選ばれている。

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（キングス・カレッジ・ロンドン精神医学研究所教授 ロバート・プロミン）