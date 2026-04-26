この絵文字が表す映画は？ある障害をもつ男性とひとりの女性の感動ラブストーリー

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学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す映画は？

意外と難しいこのクイズ。

「💔💑🎩🦽✨」が表す映画は一体なんでしょうか？

ヒントは、ある障害をもつ男性と1人の女性の泣けるラブストーリーです。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「世界一キライなあなたに」でした！

「割れたハート・カップル・車いす」の絵文字から、四肢麻痺の男性とひとりの女性の感動ラブストーリー「世界一キライなあなたに」であることがわかります。

不慮の事故で四肢麻痺になり、心を閉ざしてしまった男性。そこに陽気でおしゃれが大好きな女性が介護でやってきて2人は恋に落ちるのですが...？

切ないラブストーリーとなっています。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部