この絵文字が表す映画は？ある障害をもつ男性とひとりの女性の感動ラブストーリー
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す映画は？
意外と難しいこのクイズ。
「💔💑🎩🦽✨」が表す映画は一体なんでしょうか？
ヒントは、ある障害をもつ男性と1人の女性の泣けるラブストーリーです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「世界一キライなあなたに」でした！
「割れたハート・カップル・車いす」の絵文字から、四肢麻痺の男性とひとりの女性の感動ラブストーリー「世界一キライなあなたに」であることがわかります。
不慮の事故で四肢麻痺になり、心を閉ざしてしまった男性。そこに陽気でおしゃれが大好きな女性が介護でやってきて2人は恋に落ちるのですが...？
切ないラブストーリーとなっています。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部