この絵文字が表す映画は？ある障害をもつ男性とひとりの女性の感動ラブストーリー

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す映画は？ 意外と難しいこのクイズ。 「💔💑🎩🦽✨」が表す映画は一体なんでしょうか？ ヒントは、ある障害をもつ男性と1人の女性の泣けるラブストーリーです。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「世界一キライなあなたに」でした！ 「割れたハート・カップル・車いす」の絵文字から、四肢麻痺の男性とひとりの女性の感動ラブストーリー「世界一キライなあなたに」であることがわかります。 不慮の事故で四肢麻痺になり、心を閉ざしてしまった男性。そこに陽気でおしゃれが大好きな女性が介護でやってきて2人は恋に落ちるのですが...？ 切ないラブストーリーとなっています。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部