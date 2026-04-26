岡本姫奈（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/26】乃木坂46の岡本姫奈が4月25日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。

【写真】22歳乃木坂「さらに美しくなった」ファン絶賛の“復活”新ヘア

◆岡本姫奈、新ヘア公開


岡本は「レイヤー復活」とコメントし、写真を公開。襟とカフスが白い水色シャツ姿で、顔の周りにレイヤーを入れた茶髪ロングの新しいヘアスタイルを披露した。

◆岡本姫奈の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「すごく似合ってる」「綺麗なお姉さん風」「大人っぽくて可愛い」「眼福です」「髪型も服装もおしゃれ」「さらに美しくなった」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

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