◆パ・リーグ オリックス９―４日本ハム（２６日・京セラドーム）

日本ハムは同一カード３連敗を喫し、今季ワーストの４連敗。借金もワーストの４となった。

先発の有原は、初回に２点を先制してもらった直後に逆転を許すなど４回途中７安打８失点。「いい形で２点を先制してもらったのに、こういうピッチングになって本当に悔しいですし、チームに申し訳ないです」とコメントし、新庄監督は登録を抹消することを明言した。

試合後、指揮官は「ものすごい期待してる分、こういう風に打たれてしまうと、『どうした有原くん』ってなってしまうんですけど、必ず有原くんはね、今後期待に応えてくれると思うんで。１回ちょっとミニキャンプというか、真っすぐのスピードがソフトバンク時代と違うんで、あとフォークの落ち、全く違うんで。それを取り戻してもらうために、彼ならすぐ取り戻してくれると思うんで」と説明した。

本人のメンタル面にも触れ「（抹消は）本人もそうさせてくださいっていう感じの気持ちにはなってると思うんで、感覚取り戻すと早いと思うから。でもああやって打たれても、最後に山本くんがいいピッチングしたときに、思い切り拍手して応援してくれてたんで、大丈夫です」と早期の復活を期待していた。