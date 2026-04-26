◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル＝２着までオークスの優先出走権、良）

オークス（５月２４日、東京）トライアルは３歳牝馬１２頭立て（サムシングスイートは出走取消）で争われ、３番人気でマイケル・ディー騎手が手綱を執るエンネ（栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）が、ゴール前で外から差し脚を伸ばし、内で粘るリアライズルミナス（松山弘平騎手）を半馬身交わして２着に入った。共同通信杯覇者のファントムシーフ、アーリントンＣ覇者のディスペランツァの半兄２頭がいる良血馬が、キャリア１戦で挑んだトライアルで貴重なオークス切符を手にした。

勝ったのは１番人気でダミアン・レーン騎手が手綱を執ったラフターラインズ（美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）。最後の直線で抜け出して、重賞初Ｖを決めた。叔母に秋華賞、エリザベス女王杯勝ちのスタニングローズがいる良血は前走で牡馬に混じって、きさらぎ賞３着だったが、その叔母が２着に敗れたオークスの切符をつかんだ。勝ち時計は、１分５９秒３。

マイケル・ディー騎手（エンネ＝２着）「まだ２走目で緩いですが、ゲートは出てくれました。恵まれた展開ではなかったですけど、しまいの脚は素晴らしかった。２０００メートルより２４００メートルの方が良さそうですし、これから上がっていくしかない。それくらいのポテンシャルがある馬です。厩舎でもいい教育をされていて、オークスでも楽しみです」

松山弘平騎手（リアライズルミナス＝３着）「スタートが速かったですし、行く馬もいなかったので前半は逃げる形になって、自分のペースで走れていました。２０００メートルも良かったですし、最後までしっかり頑張ってくれましたが、あと一歩でした」

松若風馬騎手（エイシンウィスパー＝４着）「とてもセンスがいい馬でゲートをうまく出て、いい競馬ができたと思います。現状の力は出せましたし、これから成長してくれると思います」

荻野極騎手（ラベルセーヌ＝５着）「課題のテンションは何とか抑えられて、落ち着いて走れていました。ただ、ペースも遅かったですし、内枠で包まれる形になって動くに動けなかったです。それでも直線は伸びていたので、自分で動けるポジションならと思います」

津村明秀騎手（リスレジャンデール＝６着）「まだ口向きが安定していないし、後ろ（後肢）が弱いので、スローでごちゃついた時に頭が上がるところがありました。それでも最後は来ていたし、先々は良くなってくると思います」

原優介騎手（ゴバド＝７着）「スタートが決められなかったことに尽きます。前半は力みつつも折り合いは戻ってきました。上がりは使っていますし、２０００メートルは問題なかったです」

北村宏司騎手（ペイシャシス＝８着）「小柄な馬ですけど、接触したりタイトな中でも冷静に走れていました。何も言うことはないですし、もう少し体が大きくなってくれればと思います」

三浦皇成騎手（スタニングレディ＝９着）「３番手の外で抱えてハナに途中から行けましたし、４角でスローだったので、切れ負けするのが嫌で早めに踏んでいきました。最後に苦しくなりましたが、いい馬ですよ」

横山武史騎手（ファムクラジューズ＝１０着）「体が小さい馬なので、体重が減っていたのは減点材料でした。まだ冬毛も抜けていないので、時期もまだでした」

佐々木大輔騎手（ペンダント＝１１着）「スタートがうまくいかず後手に回ってしまいました。スローで折り合いもつかず、今日はうまく乗ることができませんでした」