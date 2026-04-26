歌手で俳優のＲＹＯＫＩ ＭＩＹＡＭＡこと三山凌輝（２７）が２６日、東京・渋谷 ｄｕｏ ＭＵＳＩＣ ＥＸＣＨＡＮＧＥでバースデーコンサートの開催を迎え、開演前に報道陣の取材に応じた。

三山は昨年８月に女優の趣里と結婚し、同９月に第１子が誕生。ライフステージが変わって以降、初めて迎える自身の誕生日となった。

リハーサルを終え「自分自身でバースデーライブを開催させていただくのは初めて。フェーズが変わって人生を構築していく中で門出になる新しい大事な一歩目」と充実した表情。「（この日が）ゼロという考え方でも良いのかなと。ある意味で決起集会。世界、宇宙にレジェンドとして飛び出していくマイルストーンになる一日目になる」と自ら位置づけた。

昨年１１月にＢＥ：ＦＩＲＳＴを脱退し、ソロアーティストとして作詞作曲やステージの演出も一人で担う。「責任感が大きい立場だなと思います。最高責任者として大切な仲間とか身近な人を守っていかなきゃ行けないのでパフォーマンスに責任感はありますし、プレッシャーもある」としつつ「同時に自信もある」とうなずいた。

リハーサルでは「Ｉ’Ｍ ＴＨＥ ＫＩＮＧ」など２曲をパフォーマンス。自身のバックボーンがパフォーマンスににじみ出るといい「今までの経験は無駄ではなかった。いろんな景色だったり、いろんな喜びや悲しみも経て今に至る」と熱弁し、「また１、２年たったら状況が変わって（パフォーマンスへの）アウトプットも変わっていくと思います」と未来の自分に期待を寄せた。

５月から東名阪を巡るＺｅｐｐツアーも開催予定。２７歳はソロアーティストとしての活動を加速させる一年になりそうだ。