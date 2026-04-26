2歳児が祖母を「ギャン泣きして拒否する」理由に絶句…“笑顔の裏”にあった祖母の正体とは？
もし子どもが、ある特定の大人だけを強く怖がったとしたら……それは本当に“気まぐれ”なのでしょうか？
今回は、そんな娘の拒絶の理由をたどった母親のエピソードをご紹介しましょう。
◆義母にまったく懐かない娘
坂本美雪さん（仮名・33歳）は、2歳半の娘の陽菜ちゃん（仮名）が義母にまったく懐かないことに、ずっと頭を悩ませていました。
「義母は少しツンケンした雰囲気の人なので、そのせいかな？ とも思うんですが……でも陽菜には優しく、笑顔で話しかけてくれているんですよ。それなのに、近づこうとするとギャン泣きして逃げ回るんです。義母からテレビ電話がかかってくるとパニックになって『自分を映さないでくれ』という感じで布団に潜ったり、ソファーの陰に隠れたりしてしまって。普段はまったく人見知りしない子なんですけど、義母だけはなぜかダメみたいで」
周囲からは「そのうち慣れるよ」「子どもは気まぐれだから」と言われるものの、あまりにもはっきりとした拒否反応に、美雪さんの胸には小さな不安が積もっていったそう。
「『もしかしたら、私が義母のことを苦手に思っているのが伝わっているのかもしれない。私のせいで、陽菜も心を開けないのかな？』そう考えては自分を責めてしまうこともありましたね」
けれど義母とのこれまでの関係を振り返ると、どうしても割り切れない思いがありました。
「義母は、私のことを平気で田舎者扱いするんです。それだけじゃなくて、私の両親のことまで『田舎の人は教養がない』なんて馬鹿にしてきて……正直、好きになれるわけないですよね」
決して露骨に嫌がらせをされたわけではありませんが、言葉の端々ににじむ見下しや、当たり前のように小馬鹿にした態度で接されることに美雪さんの心は少しずつ削られていたそう。
◆「裏で入れ知恵しているんでしょ？」
そんな中、孫が懐かないことに苛立ち始めた義母は、次第にその矛先を美雪さんへと向けるようになりました。
「『絶対に裏で美雪さんが陽菜に入れ知恵しているんでしょ？ じゃないと、こんなに嫌われるのはおかしいじゃない？ 私、なんにもしていないのに』なんて言われて、驚きました」
母親が悪意を持って子どもを操っているかのような言い方に、美雪さんの我慢は限界を超えてしまったそう。
「ついカチンときて、『2歳半の子に入れ知恵って何言ってるんですか？ そんなふうに鬼みたいな顔して、馬鹿みたいな言いがかりつけてくるような態度じゃ、陽菜に嫌われている原因だと思いますけど』って言ってしまったんですよ」
この件を境に、義母は美雪さんと陽菜ちゃんをあからさまに避けるようになりました。
「クリスマスは夫にだけプレゼントを送ってきて、孫には何もなし。夫の誕生日は祝うのに、陽菜の誕生日は完全にスルーだったんですよね」
◆夫がついに助け舟を出してくれる
そんな様子を近くで静かに見ていた夫が、ついに義母と向き合う日が訪れたそう。
「夫が『母さんさ、いい加減にしてくれない？ 2歳半の子が誰を怖がるかなんて、理由は単純だよ。安心できない相手だから。それを全部美雪のせいにして、裏で操っているみたいに言うのは完全に筋違いだ』と義母に言ってくれたんです」
さらに、夫はこう続けました。
「それにさ、俺の妻やその親を、田舎者だの教養がないだの平気で見下す人間を、子どもが好きにならなくても当然だと思わない？ そんな態度を取り続けるなら、孫に会えなくなる覚悟くらいは持ってくれ」
息子にはっきりと言われた義母は、顔を強張らせたまま、何も言い返すことができず黙り込んだそう。
「今まで私が一方的に悪者にされ続けてきた分、夫のその言葉が全部ひっくり返してくれた気がしたんですよね」
◆義母の態度が少しずつ変わった結果
その後、義母の態度は少しずつ変化していき……露骨な見下しは影を潜め、最低限ながらも距離を保った関わり方をするようになっていきました。
「すると不思議なことに、いつの間にか陽菜も義母を怖がらなくなっていったんですよね。前みたいに泣いて逃げることもすっかりなくなって」
美雪さんは、その変化を見て「子どもは、大人が思っている以上に敏感で、言葉だけでなく態度や空気で、その人が放つ本質を感じ取っているのだな」と強く感じたそう。
「子どもは理由もなく誰かを拒絶したりしないんですよね。陽菜はずっと安心できない何かを感じていただけなんだと思うんです」
美雪さんの中に残ったのは、義母への勝ち誇った気持ちではなく、「大人が変わらなければいけない」という静かな確信なのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop
今回は、そんな娘の拒絶の理由をたどった母親のエピソードをご紹介しましょう。
◆義母にまったく懐かない娘
坂本美雪さん（仮名・33歳）は、2歳半の娘の陽菜ちゃん（仮名）が義母にまったく懐かないことに、ずっと頭を悩ませていました。
「義母は少しツンケンした雰囲気の人なので、そのせいかな？ とも思うんですが……でも陽菜には優しく、笑顔で話しかけてくれているんですよ。それなのに、近づこうとするとギャン泣きして逃げ回るんです。義母からテレビ電話がかかってくるとパニックになって『自分を映さないでくれ』という感じで布団に潜ったり、ソファーの陰に隠れたりしてしまって。普段はまったく人見知りしない子なんですけど、義母だけはなぜかダメみたいで」
「『もしかしたら、私が義母のことを苦手に思っているのが伝わっているのかもしれない。私のせいで、陽菜も心を開けないのかな？』そう考えては自分を責めてしまうこともありましたね」
けれど義母とのこれまでの関係を振り返ると、どうしても割り切れない思いがありました。
「義母は、私のことを平気で田舎者扱いするんです。それだけじゃなくて、私の両親のことまで『田舎の人は教養がない』なんて馬鹿にしてきて……正直、好きになれるわけないですよね」
決して露骨に嫌がらせをされたわけではありませんが、言葉の端々ににじむ見下しや、当たり前のように小馬鹿にした態度で接されることに美雪さんの心は少しずつ削られていたそう。
◆「裏で入れ知恵しているんでしょ？」
そんな中、孫が懐かないことに苛立ち始めた義母は、次第にその矛先を美雪さんへと向けるようになりました。
「『絶対に裏で美雪さんが陽菜に入れ知恵しているんでしょ？ じゃないと、こんなに嫌われるのはおかしいじゃない？ 私、なんにもしていないのに』なんて言われて、驚きました」
母親が悪意を持って子どもを操っているかのような言い方に、美雪さんの我慢は限界を超えてしまったそう。
「ついカチンときて、『2歳半の子に入れ知恵って何言ってるんですか？ そんなふうに鬼みたいな顔して、馬鹿みたいな言いがかりつけてくるような態度じゃ、陽菜に嫌われている原因だと思いますけど』って言ってしまったんですよ」
この件を境に、義母は美雪さんと陽菜ちゃんをあからさまに避けるようになりました。
「クリスマスは夫にだけプレゼントを送ってきて、孫には何もなし。夫の誕生日は祝うのに、陽菜の誕生日は完全にスルーだったんですよね」
◆夫がついに助け舟を出してくれる
そんな様子を近くで静かに見ていた夫が、ついに義母と向き合う日が訪れたそう。
「夫が『母さんさ、いい加減にしてくれない？ 2歳半の子が誰を怖がるかなんて、理由は単純だよ。安心できない相手だから。それを全部美雪のせいにして、裏で操っているみたいに言うのは完全に筋違いだ』と義母に言ってくれたんです」
さらに、夫はこう続けました。
「それにさ、俺の妻やその親を、田舎者だの教養がないだの平気で見下す人間を、子どもが好きにならなくても当然だと思わない？ そんな態度を取り続けるなら、孫に会えなくなる覚悟くらいは持ってくれ」
息子にはっきりと言われた義母は、顔を強張らせたまま、何も言い返すことができず黙り込んだそう。
「今まで私が一方的に悪者にされ続けてきた分、夫のその言葉が全部ひっくり返してくれた気がしたんですよね」
◆義母の態度が少しずつ変わった結果
その後、義母の態度は少しずつ変化していき……露骨な見下しは影を潜め、最低限ながらも距離を保った関わり方をするようになっていきました。
「すると不思議なことに、いつの間にか陽菜も義母を怖がらなくなっていったんですよね。前みたいに泣いて逃げることもすっかりなくなって」
美雪さんは、その変化を見て「子どもは、大人が思っている以上に敏感で、言葉だけでなく態度や空気で、その人が放つ本質を感じ取っているのだな」と強く感じたそう。
「子どもは理由もなく誰かを拒絶したりしないんですよね。陽菜はずっと安心できない何かを感じていただけなんだと思うんです」
美雪さんの中に残ったのは、義母への勝ち誇った気持ちではなく、「大人が変わらなければいけない」という静かな確信なのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop