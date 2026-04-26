◇パ・リーグ 日本ハム４―９オリックス（2026年4月26日 京セラＤ）

日本ハム・新庄剛志監督（54）が4回途中8失点で4敗目を喫した有原航平投手（33）の再調整を明言した。

試合後、「1回ちょっとミニキャンプと言うか走り込みと真っすぐのスピードがちょっとソフトバンク時代と違うんで、あとフォークとか落ち全く違うんで、それをちょっと取り戻してもらえたらな。すぐに取り戻してくれると思うんで」と明言した。

「1軍に居ながらの鎌ヶ谷で、試合を見ながら。はい、難しいですね。鎌ヶ谷で投げてもらうという」と明かした。

先発ローテーションの軸に期待したベテラン右腕の不振で、チームは4連敗。最下位ロッテにゲーム差なしの5位と低迷する。

有原はここまで5試合に先発して1勝4敗、防御率8・23。

有原は登録も抹消する方針で、「本人もそうさせてくださいって言う感じの気持ちにはなってると思うんで。感覚取り戻すのは早いと思うから、こういうでも相手に打たれても最後に山本くんがね良いピッチングした時に思いっきり拍手して応援してくれたんだね。大丈夫です」と、前向きだった。